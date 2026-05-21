SERVIZOS SOCIAIS
Cee ofrece cursos dixitais gratuítos para os maiores de sesenta anos
O sábado chegará á vila Susana Gómez, a veciña que pedalea dende Portugal para dar visibilidade ás enfermidades raras
O departamento de Servizos Sociais de Cee continúa impulsando iniciativas orientadas á inclusión social, á saúde, ao envellecemento activo e á mellora da calidade de vida da veciñanza a través dunha programación diversa dirixida especialmente ás persoas maiores, ás mulleres e aos colectivos máis vulnerables.
Nas próximas semanas desenvolveranse dous cursos gratuítos de formación dixital dirixidos a maiores de 60 anos, co obxectivo de facilitar ferramentas útiles para o día a día e favorecer unha maior autonomía no uso das novas tecnoloxías.
O primeiro, A túa banca dixital: compras seguras en liña, terá lugar do 25 ao 28 de maio, en horario de 17.00 a 19.00 horas, na terceira planta da Casa da Cultura de Cee. Do 1 ao 4 de xuño, impartirase o curso Apps para xestionar trámites en Internet, de 10.00 a 12.00 horas. As inscricións poden realizarse no departamento de Servizos Sociais do Concello de Cee.
Por outra banda, o vindeiro sábado, día 23, o Concello ofrecerá unha recepción a Susana Gómez Castiñeira, veciña de Cee, que está a participar no reto solidario Rara. Única. Mi viaje con Cris, unha iniciativa coa que busca dar visibilidade ás enfermidades raras e sensibilizar á sociedade sobre a realidade das persoas que conviven con elas.
Susana iniciou hai días esta viaxe en bicicleta desde Extremadura, percorrendo diferentes etapas por Portugal ata chegar á súa meta final: Cee.
A concelleira de Servizos Sociais, Benestar Social, Sanidade e Igualdade, Mª Luisa Rodríguez Riveiro, subliña "a importancia de promover actividades que fomenten a inclusión, a participación social, a saúde e o acompañamento ás persoas maiores e aos colectivos máis vulnerables".
Función teatral
O sábado, día 23, no marco do Mes das Letras Galegas, o Auditorio Baldomero Cores acollerá a representación da obra teatral Os vellos non deben de namorarase a cargo da compañía Silvardeiras Teatro, de Allariz, baixo a dirección de Ángeles Álvarez. A función comezará ás 21.00 horas e o prezo da entrada é de 2 euros.
Lembrar ademais que esta é a última semana para poder contemplar a exposición pictórica Ritmos e Natureza, de Lola Saavedra, e que segue aberto ata o 27 de xuño o prazo para participar no I Certame de Poesía Batallón Literario da Costa da Morte.
- Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- Dos locales gallegos, entre los mejores restaurantes de playa de España: 'Una verdadera oda a la gastronomía
- La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC
- ¿Quién está detrás de la compra del colegio Peleteiro de Santiago? Así es Globeducate, un gigante que educa a 40.000 alumnos en once países
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Ames blinda por casi 390.000 euros la recogida de animales abandonados y el control de colonias felinas
- La primera MIR de Urgencias del CHUS: “Me gusta la acción y tratar la patología aguda"