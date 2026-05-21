Dezanove grupos protagonizarán na Laracha o Día da Muiñeira

Celebrarase este domingo 24 e xuntará máis de douscentos músicos de nove entidades

José Manuel López, terceiro pola esquerda, e Patricia Bello, dereita, con membros da directiva da Asociación Cultural Santa María de Torás. / Cedida

Suso Souto

A Laracha

O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e a concelleira de Cultura, Patricia Bello, recibiron parte da directiva da Asociación Cultural Santa María de Torás -encabezada pola súa presidenta, Almudena Martínez- para presentar conxuntamente o IV Día da Muiñeira e a celebración do corenta e cinco aniversario da entidade, que organizarán a propia agrupación.

Ambos os dous eventos volverán reunir numerosos participantes e tamén público arredor da música e do baile tradicional galego.

O IV Día da Muiñeira celebrarase o domingo 24 de maio. A xornada dará comezo ás 17.30 horas na praza consistorial, onde se iniciará un desfile polas rúas da Laracha ata a Praza Les Sables d’Olonne, espazo no que se desenvolverá a actividade principal.

Agárdase a participación de arredor de 200 persoas, pertencentes a 19 grupos de 9 entidades do termo municipal da Laracha e doutros concellos próximos. Ademais da agrupación anfitrioa (A.C. Santa María de Torás) está confirmada a asistencia das asociacións culturais Arume de Caión, Queiroga de Paiosaco, Garrulaxe de Cecebre, Nemeth, Carcaxía, o Grupo de Baile e Gaitas Santaia, a Asociación de Veciños Castrillón e a Asociación Xuvenil Xiradela.

A seguinte cita será o 13 de xuño coa foliada pola celebración do 45º aniversario da A.C. Santa María de Torás. Terá lugar na Praza Les Sables d’Olonne. A partir das 19.00 horas actuarán os diferentes grupos de música e baile da entidade, así como da A.C. Marola como agrupación convidada.

Xa ás 21.00 horas celebrarase unha churrascada popular -con tíckets á venda a 18 euros- que dará paso a unha noite festiva amenizada coa música de Os Carecos. Durante o evento tamén se realizarán sorteos entre as persoas asistentes.

Ambas as citas contan coa estreita colaboración organizativa e loxística do Concello da Laracha, así como co apoio económico da Deputación da Coruña.

Desde o Concello anímase á cidadanía a asistir para gozar do folclore galego e apoiar a A.C. Santa María de Torás como unha das entidades referentes no termo municipal da Laracha na dinamización da cultura.

