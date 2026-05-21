O Asalto ao Castelo de Vimianzo convoca as hordas irmandiñas cunha ambiciosa programación cultural, gastronómica e musical

Os grupos ETS, Dakidarría, Los de Marras, Che Sudaka e De Ninghures lideran un potente cartel para os días 3 e 4 de xullo

Mónica Rodríguez e Xosé Penas, no centro, cos demais participantes na presentación do Asalto ao Castelo. / Cedida

Suso Souto

Vimianzo

O Castelo de Vimianzo acolleu este xoves a presentación da programación dun dos eventos máis singulares do verán galego: o Asalto ao Castelo, que este ano celebra a súa 29ª edición.

Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, terá lugar os días 3 e 4 de xullo, aínda que os actos destas xornadas serán o broche a varias semanas de intensa actividade cultural, deportiva e gastronómica que involucran toda a comarca.

Na presentación participaron a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Penas; o portavoz da organización e membro da A.C. Cherinkas, Manuel Rial; Marta Miñones, en representación de AXVALSO; Loreto Rodríguez, de Hijos de Rivera; Vanessa Caamaño, do Terra de Soneira C.D.; e Cristina Landeira, en representación do sector hostaleiro.

Manuel Rial debullou un programa que supón "un paso adiante na madurez e profesionalización do festival, sen perder un ápice da nosa esencia veciñal e asociativa", dixo.

Mónica Rodríguez agradeceu "o incansable traballo colectivo que, durante moitos meses, desenvolve a organización para que Vimianzo sexa o epicentro cultural de Galicia a comezos de xullo".

Xosé Penas subliñou o firme compromiso da Deputación co evento, sinalando que "o Asalto ao Castelo é o exemplo perfecto de como o patrimonio histórico e a memoria colectiva poden revivir a través da cultura, a gastronomía e a festa".

Cristina Landeira destacou a consolidación dos Pinchos Irmandiños, que chegan á súa 17ª edición: "A nosa hostalería volve demostrar a súa creatividade con esta proposta de arqueogastronomía medieval única en Galicia", indicou.

Entre os días 30 de xuño e 4 de xullo, e nunha ruta gastronómica na que non se poden consumir alimentos chegados de América (como o tomate ou a pataca) participan 11 locais.

Fixouse un prezo de 3,50 € polo petisco individual e de 4 € para o paquete que inclúe un quinto de cervexa ou auga. O píublico votará para outorgar tres premios ao establecemento mellor decorado e un galardón á mellor proposta culinaria.

Así mesmo, o público que complete o itinerario entrará no sorteo dun lote de cervexa e conseguirá un premio especial.

Un evento especial da festa é a Legua Irmandiña, que cumpre dez anos. Vanessa Caamaño animou a participar “nunha carreira cun percorrido bastante chan e unha meta impresionante, no propio Castelo de Vimianzo”.

A programación arrincará do 22 de xuño ao 3 de xullo co campamento infantil de temática medieval, apoiando a remuda xeracional da paixón irmandiña.

O venres 26 de xuño a narración oral tomará o Castelo co Festival Atlántica, da man de María da Pontragha (20.00 horas), xusto antes de que, á medianoite, peche o prazo para a segunda edición do II Certame de Microrrelatos Irmandiños.

O sábado 27 de xuño o Patio de Armas vivirá unha mañá de divulgación histórica cunha mesa de reflexión sobre a historia irmandiña, na que participarán Anselmo López Carreira, Carmen Blanco Sanjurjo e Miguel García-Fernández (este último abordando o poder feminino na Idade Media coas Moscoso).

Xa pola noite (21.00), a épica carreira deportiva da Legua Irmandiña cumprirá dez edicións coa súa tan singular meta no foso do Castelo.

A previa do Asalto: o mércores e o xoves de rúa

O mércores 1 de xullo comezará o XV Circuíto Musical, cos cantos de taberna da Coral O Son do Val. O xoves 2 será a quenda dos máis pequenos na IV Tarde-noite infantil meiga no foso (17.00), dando paso ao XIII Espazo Artístico Itinerante, e ao xa consolidado Des-enterro Irmandiño, no que as gamberras ánimas de palleiro se unen en aquelarre chamando á loita na Praza do Concello (23.00).

Concertos e cea medieval

A xornada do venres comezará ás 19.00 horas cos ritmos da A.C. Trubisquiña e o Espazo Itinerante. Tras o circuíto con Dautaka e a ofrenda de Cé Orquestra Pantasma, celebrarase a cea medieval no foso, co Pallaso Blanco, música e a tradicional queimada do druída Miguel Queiro.

As ansiadas entradas para a XV Cea Medieval poderán conseguirse a partir do xoves 28 de maio. A gran novidade da xornada será na XIV Noite Meiga (zona de concertos), que este ano require a retirada previa de entrada.

O escenario tremerá co punkreggae internacional de Che Sudaka, a enerxía de Quinkillada, Ulex e o divertido peche da Yaya DJ.

O sábado 4 de xullo, a Praza do Concello acollerá durante todo o día a XIV Feira Artesanal, obradoiros de xogoflexia coa Cruz Vermella, xogos de mesa medievais e o mago Iván Tourís, ademais do Torneo de Xadrez de Rápidas por parte de INCUDE.

A organización decidiu este ano apostar con forza pola sesion vermú no Espazo Neghra Sombra, que se expande con tres potentes propostas: os vimianceses Coídos, a proposta queer do Rabelo e Nenaza e os virais Tapa d'Orella, sumados ao circuíto coa Lilicleta.

Pola tarde, o Asaltiño convocará as tropas infantís para o ataque ao foso ás 17.00 horas nunha poderosa batalla de auga da que fuxir ou mergullarse.

Haberá obradoiro de baile tradicional con Cris Canosa, a emotiva viaxe no tempo no Patio de Armas, cos personaxes da historia do Castelo interpretados pola mocidade vimiancesa, torneos de Carcasonne e o concerto do angolano afincado en Galicia Alberto Mvundi.

Un dos momentos máis importantes do día chegará co desfile das Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira, o encontro guerreiro das diferentes parroquias que compoñen o antigo territorio gobernado polo castelo (actuais Camariñas, Laxe, Zas, Cabana e Vimianzo).

Ás 19.45 horas, as Festiletras do Couto encargarase do pregón e o izado da bandeira irmandiña, seguindo a tradición destes últimos anos de convidar festivais irmáns, como o Irmandiño de Moeche ou o da Carballeira de Zas.

A Noite de Concertos (con entradas e abonos dispoñibles en asaltoaocastelo.gal) comezará ás 20.30 con De Ninghures. Ás 22.00 h será o concerto dos vascos En Tol Sarmiento (ETS), que servirá de antesala para o momento cumio: o Asalto ao Castelo (23.30), a recreación teatral e a batalla final de globos de auga.

A festa continuará co rock de Dakidarría (01:00), o guarrocanrol de Los de Marras (02.30) e a loucura dos Festicultores (04.00).

O domingo 5 de xullo o punto final porase cunha visita guiada, as visitas teatralizadas dos Quinquilláns no Castelo, a sesión vermú con Medio Quinhón na Praza Castelao e, como despedida, a narración oral de José Luis Gutiérrez Guti no Castro das Barreiras, dentro do Festival Atlántica (20.00).

O Asalto ao Castelo de Vimianzo convoca as hordas irmandiñas cunha ambiciosa programación cultural, gastronómica e musical

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

Declarado culpable de asesinato el joven acusado de matar con un hacha a su padre en Muros

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

