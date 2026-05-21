Licencia para que Erimsa extraiga cuarzo en un área equivalente a mil campos de fútbol de la comarca de Ordes

El Departamento Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía e Industria acaba de otorgar la concesión de explotación minera Andrea número 7137.1 a Erimsa para extraer cuarzo metalúrgico. Abarca el equivalente a mil campos de fútbol en los ayuntamientos de Frades, Mesía, Ordes y Oroso durante 30 años, y los permisos contemplan, además de las clásicas restricciones de policía fluvial, el blindaje del fradense Pazo do Peñasco.

El proyecto consiste en la extracción de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico. En la iniciativa se diferencian dos tipos de zonas de explotación: las que ocupan zona de policía de cauces y las que no. En la zona de policía de cauces, la superficie finalmente afectada asciende a 162,86 hectáreas y, fuera de ella, a 836,17 ha, suponiendo ambas zonas en conjunto una superficie total afectada de 999,03 ha.

Por partes y en verano

De esta forma, la superficie arrendada dependerá de la cuadrícula en la que se realice la explotación. Las labores mineras se desarrollarán por conjuntos de parcelas de entre 8 y 12 hectáreas de extensión, preferentemente en época estival, devolviéndose el terreno a su uso anterior. Y es que, según el proyecto que recibió 177 alegaciones, el ritmo de explotación y la realización de la misma hacen que la ocupación real anual sea del orden de 38 ha/año a lo largo de la mayor parte de la vida de la explotación (años 6 a 30), reduciéndose durante los cinco primeros años a unas 30 ha/año por cuestiones de planificación. Normalmente, se explotará una subzona en zona de policía de cauces y dos o tres subzonas fuera de ella, para compensar calidades.

El método de explotación adoptado es el de cielo abierto, con profundidades de 2 a 4 metros, mediante arranque mecánico, cribado y traslado del material a la planta de tratamiento existente en la explotación que el promotor posee en el municipio de Frades. El material aprovechado para la venta es un 8 % del total extraído, como cuarzo metalúrgico, mientras que el 92 % restante serán descartes estériles.

Sin instalaciones

La dinámica de la explotación se efectúa siempre en retirada, sin necesitar ningún tipo de instalación en este entorno. Así, el material sobrante se devuelve al hueco, que recupera su disposición de forma inmediata. De esta manera, la restauración de los terrenos afectados se lleva a cabo simultáneamente con el avance de la explotación, "siendo muy reducido el tiempo que la tierra vegetal permanece en los lugares de acopio y, por tanto, disminuyendo el impacto visual de los cordones longitudinales formados", apuntan desde la Xunta al respecto de un proyecto en el que Erimsa invertirá en torno a 5,9 millones de euros.

Destacar que el Concello de Ordes ha solicitado que la empresa incorpore un plan de mantenimiento y restauración de losa viales afectados, debido al tráfico pesado. El acceso al perímetro minero podrá realizarse al norte desde la carretera AC-224 que une las localidades de Ordes y Lanzá, y al sur por la carretera CP-3802 que comunica Ordes con Ponte Carreira. Los núcleos de población, de pequeño tamaño, se sitúan dispersos dentro de la concesión de explotación, como los de Meilán, Caboladrón, Reboredo, O Pazo, O Cruceiro u O Pedrouzo. Estos asentamientos están conectados por una densa red de pistas y carreteras. Y, además, el Camino Inglés discurre a unos dos kilómetros del entorno a explotar.

Acuerdos

El proyecto, que en principio renuncia a cualquier expropiación y sí acuerdos con los propietarios de terrenos, generó rechazo en colectivos locales y sindicatos agrarios, como el Sindicato Labrego Galego, quienes denuncian que la actividad podría afectar a más de 6.000 hectáreas de suelo agrario y poner en riesgo la viabilidad de unas 200 explotaciones ganaderas de la comarca.