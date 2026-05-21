Silleda colabora con la Asociación Arela para buscar familias acogedoras de adolescentes

El Concello de Silleda colabora con la Asociación Arela en la difusión del programa Convive COMigo, una iniciativa financiada por la Xunta de Galicia que busca personas o familias dispuestas a acoger temporalmente a adolescentes que, por resolución judicial, deben convivir con un grupo familiar distinto al suyo.

La representante de la Asociación Arela, Eva Piñeiro, mantuvo un encuentro institucional en el ayuntamiento con la concejala de Bienestar y Educación, Ángela Troitiño, y con personal de Servicios Sociales, con el objetivo de reforzar la colaboración municipal en la difusión de este programa y acercarlo a la ciudadanía.

El objetivo del proyecto es ofrecer a la juventud participante un entorno de convivencia estable, cercano y normalizado en un momento especialmente delicado de sus vidas. A través de esta experiencia, según Arela, "las personas o familias acogedoras se convierten en referentes positivos y ofrecen un espacio real de aprendizaje vital, capaz de marcar un antes y un después en la trayectoria de estos adolescentes".

La concejala de Bienestar señala que “este programa pon o foco nunha idea moi poderosa: ás veces, ofrecer un fogar, estabilidade e referentes positivos nun momento determinado pode transformar a vida dun mozo ou dunha moza”.

La edil destaca además que "dende o Concello queremos contribuír a dar a coñecer esta iniciativa entre a veciñanza, porque Silleda sempre demostrou ser un municipio solidario, sensible e comprometido coas persoas”.

Formación, acompañamiento y compensación económica

El programa Convive COMigo garantiza a las personas y familias participantes formación y valoración previa, así como acompañamiento continuo por parte de un equipo profesional especializado. Además, contempla una compensación económica para facilitar que las familias puedan asumir este compromiso temporal.

Las personas interesadas en recibir más información pueden contactar con el programa a través del correo electrónico convive@arela.org o en el teléfono 604 038 672.