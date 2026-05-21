Abren un nuevo supermercado Claudio en O Pino

GADISA Retail ha abierto un nuevo supermercado Claudio en la Avenida de Lugo, 7, de O Pedrouzo, en el municipio de O Pino. Con una sala de ventas de 220 metros cuadrados, el establecimiento franquiciado pone a disposición de los clientes en torno a 2.000 productos de alimentación, droguería e higiene, con todas las secciones de producto fresco, incluida charcutería al corte.

El supermercado está enfocado para dar servicio a los habitantes de la población y a los numerosos peregrinos que eligen esta localidad para realizar su última parada antes de culminar el Camino de Santiago, para los que ofrece un surtido especial. El horario del Claudio es, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas; y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas. Además, genera 3 puestos de trabajo.

Las propietarias del punto de venta, Yolanda Maceira y Begoña Vázquez han estado acompañadas en la jornada de apertura por el alcalde del Concello de O Pino, Manuel Taboada. En representación de GADISA Retail, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, el coordinador, Sergio Trujillo, el monitor de frutería, Benjamín Quintela, y el supervisor de franquicia del establecimiento, José Blanco.

En crecimiento

GADISA Retail ha sumado nueve establecimientos de esta línea de negocio en lo que va de año: cinco en Galicia y cuatro en Castilla y León. Con esta apertura, alcanza los 260 puntos de venta, de los que 115 son Claudio y 145 Claudio Express.