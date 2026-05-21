La terraza a 10 minutos de Santiago que pocos conocen: luces de verbena y más de 20 opciones de desayuno

La llegada de la primavera no solo trae consigo el tradicional cambio de armario. También es cuando los picheleiros empiezan a despedirse de esas quedadas en los bares para protegerse de la lluvia y empiezan a llenar las terrazas para brindar bajo el sol.

Es tal su popularidad durante esta temporada que, de hecho, es difícil que el compostelano no esté siempre a la búsqueda de un nuevo rincón de esparcimiento. En Santiago hay varios icónicos, pero, si se mira un poco más allá, es posible encontrar una bonita terraza en la que desayunar muy cerca de la capital gallega o tomarse un vermut bajo sus guirnaldas de luces.

Hablamos de La Central Gastronómica, una cafetería de O Milladoiro que cuenta con un hermoso espacio exterior rodeado de césped. Su aire industrial, inspirado en un garaje americano de los años 60, es un reclamo para muchos picheleiros que pasan por la zona y que paran a iniciar el día con su variedad de cruasanes o a darse un homenaje cuando el reloj marca las dos.

La terraza de La Central, a 10 minutos de Santiago de Compostela. / Javier Rosende Novo

Y es que el establecimiento también es, además de una terraza para tomar algo en Ames, una de las mejores hamburgueserías de Galicia. Las recetas han sido diseñadas en colaboración con el chef Pepe Solla y tienen originales nombres de grupos musicales para hacer la experiencia culinaria un poco más entretenida.

Así es La Central, la terraza de Milladoiro para "pasar el día entero"

Esta terraza escondida se encuentra en el polígono industrial de Novo Milladoiro, a un breve viaje en coche desde Compostela. Tiene cerca de 200 metros cuadrados protegidos por una cubierta, en la que los residentes de Ames y los picheleiros se toman su tiempo para disfrutar de una caña de Estrella de bodega o de un desayuno con más de 20 opciones.

Uno de ellos fue la influencer Sandra Marz (@bydrita_), que se acercó para hacer la primera comida del día en una de sus mesas exteriores. "Tienen una terraza ideal para estos días de sol. La carta tiene bastante variedad y algo que me sorprendió para bien fueron los precios: tienen combos con café, zumo y tosta entre 5 y 9 euros", explicó en sus redes la joven, que destacó especialmente la tosta de aguacate, jamón y tomate del menú.

Otro de los platos que compartió con sus seguidores fue el bikini de pavo braseado y un cruasán de chocolate y pistacho "que me parece el acompañante perfecto si quieres tomarte algo dulce". Aunque probablemente sea difícil decantarse por uno, ya que el establecimiento ofrece casi una decena de variedades de este capricho azucarado.

La cifra la supera si se trata de tostadas, que se elaboran a diario con rebanadas de Pan de Leis. Según indica Chiara Michelle Bottomly, la segunda jefa de sala, muchas de ellas son naturalmente veganas y todas pueden hacerse sin gluten para que los celiacos también puedan darse un banquete.

Si se quiere comer, el local también ofrece un menú del día y sus famosas hamburguesas, con nombres tan curiosos como la Måneskin o la Green Day, hecha a base de alcachofa. La que más sale de los fogones, sin embargo, es la Motörhead, caracterizada por su "salsa a base de whisky, muy suave" y su "cebolla crujiente". "Es muy sencilla, pero que tiene un toque especial", asegura Bottomly, que la reparte a diario entre los residentes de la zona, los compostelanos que acuden expresamente a su terraza y los peregrinos que llegan durante los meses estivales.

El interior de la cafetería La Central. / Javier Rosende Novo

Cuando el tiempo no acompaña, los comensales se agrupan en el comedor interior, donde se siente más ese ambiente de la época dorada del motor de los Estados Unidos. "Se modernizó en los últimos años y ahora tiene un estilo muy industrial", apunta la encargada de la cafetería, que funciona toda la semana de 9.00 a 23.00 horas. "Te puedes pasar el día entero".

Un camión gigante para viajar a USA

El camión que divide el espacio interior de La Central, en O Milladoiro. / La Central

Para los aficionados a La Central, esta terraza poco conocida a las afueras de Santiago ofrece algo más que un oasis: su decoración también lo han convertido en un rincón instagrameable, con un factor sorpresa que pocos esperan encontrar en medio de una cafetería.

Nos referimos al gran camión vintage que divide el local, separando la zona de cañas y desayuno de la pensada para las comidas. Un estilo que se complementa con mucho metal, luces de neón y lámparas industriales, con las que uno puede sentirse, al menos un poco, en la era de oro del automóvil de Norteamérica.