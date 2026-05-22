La ampliación de su centro de día le permitirá a Aspaber duplicar plazas y atender a 75 personas con discapacidad

La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, inauguraron este viernes en Carballo las renovadas instalaciones del centro de día de la Asociación de Pais y Madres de Personas con Discapacidad Psíquica de Bergantiños (Aspaber), en el lugar de Brea.

En el acto participaron también el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; y la directora de Aspaber, Dolores Fernández.

Esta inauguración se encuadra en la programación especial del 50 aniversario de Aspaber, con la que la entidad está conmemorando cinco décadas de trayectoria, compromiso y trabajo en favor de las personas con diversidad funcional y de sus familias.

Autoridades con directivos de Aspaber. / Cedida

La Xunta invirtió más de 255.000 euros en una actuación que permitió duplicar las plazas del centro de atención diurna, pasando de 35 a 70 usuarios, y dando respuesta a la elevada demanda de plazas existente y a la lista de espera de la entidad. Asimismo, aportó 105.400 euros para el equipamiento.

La conselleira destacó la “trayectoria ejemplar” de Aspaber a lo largo de estas cinco décadas, caracterizada por su apuesta por ofrecer una atención integral y personalizada a las personas usuarias, favorecer su inclusión social y laboral y brindar apoyo y acompañamiento a las familias en el día a día.

En este sentido, destacó que la Xunta financia 137 plazas en los diferentes centros con los que cuenta la asociación. Fabiola García reafirmó además el compromiso de la Xunta con el conjunto de las entidades sociales de Galicia, destacando que “siempre cuentan con la mano tendida del Gobierno gallego”.

SAF y Bono Coidado no Fogar

Fabiola García destacó también el esfuerzo del Gobierno gallego en la atención a las personas mayores y dependientes. En este sentido, apuntó que la Xunta inyectará 1,4 millones de euros extra en los próximos tres años en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Carballo, por lo que la aportación total en esta legislatura será de 4,8 millones de euros.

Asimismo, más de 500 personas mayores de esta localidad son atendidas en sus casas a través del Bono Coidado no Fogar, que la Xunta financia con más de 2,5 millones de euros al año.

Fabiola García con un usuario de uno de los talleres ocupacionales de Aspaber. / Cedida

Por su parte, la Diputación financió con 33.200 euros las obras de reforma y equipamiento del centro.

Valentín González destacó que “Aspaber lleva 50 años demostrando que la inclusión es algo que se construye todos los días con la ayuda de los profesionales y las familias y con compromiso y recursos por parte de las administraciones”.

“Para la Diputación es un orgullo estar al lado de entidades como Aspaber, porque hacen un trabajo imprescindible para que ninguna persona quede atrás y para que las familias tengan apoyo, acompañamiento y respuestas cerca de casa”, añadió.

Asimismo, dijo que el centro de día de la entidad "es una casa abierta, útil y necesaria para Carballo y para toda la comarca”.

El proyecto financiado por la Diputación permitió adquirir equipamiento para diferentes espacios del centro, como taquillas, mesas, sillas, armarios, mobiliario de despacho, bancos de vestuario, cocina, lavavajillas, campana extractora, mesas de trabajo, cámaras frigoríficas, sillas de ducha, butacas, sillones adaptados, báscula, grúa de bipedestación, estores, etc.

La reforma y el equipamiento tuvieron un coste total de 773.883 euros, de los cuales Aspaber aportó más del 60% (468.539 euros). La Fundación ONCE financió la actuación con 18.588 euros.

El centro cuenta también con servicios como logopedia y fisioterapia para las personas usuarias que lo precisen.

Dolores Fernández resaltó la importancia de la ampliación del centro de día, que permitirá redimensionar el servicio.

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Aspaber atiende a 120 personas, emplea a otras 76 y forma a 10 a través de la FP Dual Adaptada.