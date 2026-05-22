Cinema Miúdo anima a directores de todo el planeta a presentar sus cortos en Ames

El Concello de Ames volverá a convertirse en un punto de encuentro mundial para el cine infantil con la celebración de la novena edición del Festival Internacional de Cine Infantil Cinema Miúdo, del 12 al 15 de noviembre de 2026. El certamen, organizado por el Ayuntamiento maiano, acaba de abrir a todo el planeta la convocatoria para la recepción de cortometrajes que formarán parte de su programación oficial.

Promoción de valores

Esta convocatoria está dirigida a personas creadoras, productoras, asociaciones y colectivos de cualquier nacionalidad que deseen presentar obras orientadas al público preescolar e infantil. Podrán inscribirse cortometrajes realizados a partir de 2024, con una duración máxima de 25 minutos y que promuevan valores como la igualdad, la diversidad y la no discriminación.

Las obras seleccionadas se integrarán en las tres secciones competitivas del festival. La categoría Axóuxeres incluirá cortometrajes de hasta 10 minutos dirigidos a la chavalada de entre 2 y 7 años, mientras que Buxainas estará destinada a público mayor de 7 años y admitirá piezas de hasta 25 minutos. Además, la sección Escolares reunirá títulos orientados a espectadores y espectadoras de entre 2 y 15 años.

Plazo de anotación

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de agosto de 2026 a las 23.59 horas. Los cortometrajes podrán enviarse a través de la plataforma Festhome o de manera gratuita mediante el formulario disponible en la web oficial del festival, cinemamiudo.gal. El festival repartirá dos Premios del Jurado dotados con 500 euros cada uno y tres Premios del Público con una cuantía de 200 euros.

Éxito en 2025

Cinema Miúdo afronta esta nueva edición tras el éxito alcanzado en 2025, cuando cerca de 2.000 personas participaron en las distintas actividades programadas a lo largo de cuatro jornadas, convirtiendo aquella en la edición con más público de la historia del festival. Los niños ejercieron de jurado popular y decidieron los Premios del Público con el ya característico 'aplausómetro', además de agotar las plazas de los talleres de efectos especiales y stop motion. También se registró una participación récord en las sesiones escolares, a las que asistieron cerca de 800 niños y niñas de nueve centros educativos del municipio. Como novedad, el festival estrenó un nuevo formato en los colegios: un taller de cine impartido por Coral Piñeiro.