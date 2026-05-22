Emoción a flor de piel en el minuto de silencio por la niña fallecida en Brión

No hubo discursos en Brión. Pero tampoco hicieron falta, porque el sentimiento de abatimiento estuvo este viernes presente en la concentración y minuto de silencio por la muerte de la niña de dos años que se quedó encerrada en el coche de su padre. El regidor, y la comunidad educativa de la guardería, por su parte, asistieron a mediodía al entierro, celebrado en Negreira.

Según trasladaban los presentes, en el acto presidido por la edila de Servizos Sociais, Rosa Romero, y que contó con la asistencia de miembros de todos los grupos de la Corporación brionesa, así como del regidor de Ames, Blas García. "Bos días, grazas por vir, procedemos a gardar un minuto de silencio" fueron las únicas palabras que se escucharon, en boca de la concejala, antes de un acto que terminó con un sonoro aplauso.

Despiste laboral

Hay que recordar que el padre de la pequeña, de dos años y cuatro meses, se despistó este miércoles en el momento de aparcar en el taller en el que trabaja, ya fuera por una llamada o falta de costumbre de llevar a sus dos hijos a clase, sin percatarse que no había parado en la guardería de la chiquilla. Posteriormente, fue la madre la que, al ir a recoger a la niña a la escuela infantil, se percató de que no estaba, por lo que alertó a su familia. La menor estaba en parada cardiorrespiradoria, y aunque fue trasladada al PAC de Bertamiráns en torno a las 16.00 horas, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El de la pena y sensación de sinsentido fueron sentimientos generalizados, pero no solo en el entorno de la concentración, celebrada ante el consistorio, sino también en el conjunto del municipio. Testimonios de vecinos asegurando que se trata de "una familia de diez", y que a cualquiera "le puede pasar una cosa así", apuntaban en O Alqueidón. "Es un buen profesional, que fue mejorando en su labor a medida que pasaron los años", aportaba otro lugareño, refiriéndose al trato "correcto" del que siempre hizo gala el padre. Precisamente, otro de los residentes consultados destacaba que el progenitor de la menor solía recalar en el cercano bar de la gasolinera, "y es una buena persona".

Investigación

A su vez, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, aludía este viernes a que había que "deixar seguir a investigación" por parte de la Policía Judicial para esclarecer si hubo un homicidio imprudente en la calificación de unos trágicos hechos que aseguró "sentir moito".