La vedresa que narra su vida junto a su marido con daño cerebral adquirido: "Quiero que la gente vea que es posible seguir adelante"

Concha Otero demuestra que es posible seguir adelante cuando la vida nos atiza de la forma más cruel. La vedresa jamás olvidará lo ocurrido el 2 de agosto de 2005, cuando su marido, Juan Rendo, sufrió un derrame cerebral que de ahí en adelante le haría ser una persona totalmente dependiente. "Aquel momento marca toda mi vida y la de mi familia", explica. Quince años después, decidió publicar un libro sobre este duro proceso: La noche en la que todo cambió. La vida con DCA.

Se publicó en 2020 y, tras convertirse en un éxito de ventas, tuvo una segunda edición tres años después. El interés alrededor de la obra no cesó con el paso del tiempo, lo que la llevó a estrenar este mes la tercera edición.

Concha Otero junto a su marido Juan Rendo. / Cedida

Bajo un relato de transparencia y sinceridad, Concha Otero tomó la decisión de escribir sobre sus vivencias para "exteriorizar mi cabreo con el mundo", confiesa. Y es que la tragedia tan repentina que afectó a su marido a una edad temprana (39 años), pobló su cabeza de inquietudes y miedo: "Yo no quería aquella vida para mí. Me preguntaba: ¿Por qué nos ha tenido que pasar a nosotros?".

Tuvo que aceptar que el hombre que amaba y con el que comparte un hijo, de 13 años en aquel entonces, jamás volvería a ser el mismo: "Mi marido volvió del hospital siendo 'un niño mayor'. Pasó a ser totalmente dependiente durante las 24 horas del día". Todo este proceso "fue muy difícil de llevar", cuenta la autora.

Ayuda para otras familias

Por otro lado, también escribió esta obra para servir de apoyo a aquellas personas que tienen que pasar por una situación parecida a la suya. "No hay un manual de instrucciones sobre cómo llevar algo así. Me di cuenta de que esto era lo que nos había tocado a mi núcleo familiar y a mí y que tenía que sacarlo a la luz. Pensaba que si con esta aportación podía ayudar a una familia en una situación parecida o peor a la nuestra, ya me podía dar por satisfecha".

Tuvo claro que la mejor forma de hacer un libro sobre este tema era contando su experiencia vital en primera persona, sin tapujos y con una sencillez que transmitiese la sensación de que una tragedia de este tipo le puede pasar a cualquiera. "Narro al completo esos 15 años de mi vida con sus vicisitudes, sus alegrías, sus males, sus penas y mi involucración progresiva con el tema del daño cerebral".

Vicepresidenta de Sarela desde 2012

Concha encontró un enorme pilar de apoyo en la Asociación de Daño Cerebral Compostela Sarela, donde Juan acude al centro de día desde hace años brindando estabilidad, organización e inspiración a la vida de la vedresa. "Al principio no me interesaba dar visibilidad a esta cuestión", explica. Sin embargo, con el paso del tiempo fue involucrándose cada vez más hasta llegar a ser nombrada vicepresidenta de la entidad en 2012, cargo que mantiene en la actualidad.

Otras dos personas fundamentales en la historia de la pareja son los padres de Concha: Divina y Santiago. Ellos fueron los pilares de apoyo de su hija en todo momento, que tuvo que luchar por su marido a la vez que criaba un hijo y trabajaba como técnica informática: "Se hacían cargo de cualquier cuidado que precisase Juan, ya fuese darle de comer, vestirlo, asearlo o mantener su seguridad. Siempre digo que de no ser por ellos no sé que habría sido de mi marido y yo".

En enero de 2020 llegaría el momento más duro del proceso según Concha, cuando en el periodo de una semana fallece su madre y tienen que operar a su marido de un transplante de riñón. "Caí en lo más profundo. Mi madre era un pilar vital y no tuve tiempo de llorar su muerte porque tenía que estar con Juan en el hospital", recuerda.

La importancia de valorar cada día

Aún así, a pesar de todos los retos y duros momentos que el daño cerebral le hizo afrontar, la vedresa se mantiene firme y optimista: "En mi libro trato de dar a entender que en casos como el nuestro la vida continúa. A veces piensas en tirar la toalla, pero quiero que la gente vea que se puede seguir".

De hecho, se considera en cierta parte "una privilegiada" al echar la vista atrás: "He tenido que ver cómo otras madres, que para mí son heroínas, han visto morir a sus hijos en la UCI por causas similares. Ahí me di cuenta de que soy una afortunada".

Dentro de su relato también quiere mandar el mensaje de que tanto ella como su familia consiguieron alcanzar una buena calidad de vida. "A partir del derrame tuvimos que sufrir mucho, pero también he podido conocer personas maravillosas y valorar cada día", sostiene.

Además, considera importante destacar la resiliencia de su esposo: "Es un luchador y sus ganas de seguir con vida son lo que me han permitido apoyarle en este camino. De hecho, me acompaña en todos los actos que voy porque, si su mente y cuerpo se lo pide, ¿Por qué no?".