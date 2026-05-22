Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A BarciaNave okupadaLavacollaTragedia en BriónZapatero
instagram

O alumnado da Costa da Morte coñece a comarca a través dunha unidade didáctica dixital

O recurso permite traballar de xeito transversal diferentes contidos a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación

Asistentes ao acto celebrado en Carballo.

Asistentes ao acto celebrado en Carballo. / Cedida

Suso Souto

Carballo

Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) presentou nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo, a nova unidade didáctica dixital da Costa da Morte, un encontro dirixido aos centros educativos.

O acto foi aberto polo alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que puxo en valor a importancia deste tipo de iniciativas para seguir fortalecendo o vínculo entre o territorio e as novas xeracións, destacando o papel da educación á hora de fomentar o coñecemento, o respecto e o orgullo pola contorna propia.

Desde a CMAT quixeron agradecer especialmente a asistencia e implicación dos representantes dos centros educativos que participaron tanto nesta presentación como na celebrada previamente en Corcubión.

O recurso permite traballar de xeito transversal e contextualizado diferentes contidos curriculares a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación, que permiten ao alumnado descubrir Costa da Morte dunha maneira dinámica, próxima e participativa.

Ao longo da unidade trabállanse aspectos como a natureza e os ecosistemas do territorioo mar e os oficios mariñeiros, o patrimonio histórico, as tradicións, os museos, a lingua galega ou as lendas e a espiritualidade da Costa da Morte.

A asociación sinalou tamén que todos aqueles centros educativos que non puideron participar nas presentacións recibirán nos próximos días unha circular informativa con toda a documentación e información necesaria para poder acceder e utilizar a unidade didáctica.

Durante os encontros, moitos docentes coincidiron en sinalar o interese de contar con ferramentas deste tipo, que permiten achegar os nenos e nenas á súa propia contorna a través dun aprendizaxe máis próximo, contextualizado e conectado coa realidade do alumnado, fomentando ademais o traballo por proxectos e a participación activa nas aulas.

De feito, desde a CMAT destacaron que algúns dos centros que asistiron á primeira presentación en Corcubión xa lles trasladaron que comezaron a utilizar a unidade nas aulas, unha noticia que a entidade recibiu con especial ilusión, ao comprobar a rápida posta en marcha do recurso educativo.

Desde a CMAT subliñaron que este proxecto depende en gran medida da colaboración e implicación dos equipos docentes da comarca, motivo polo que agradeceron especialmente a boa disposición, o interese e as achegas realizadas polo profesorado durante ambas as xornadas.

A iniciativa foi realizada ao abeiro dunha subvención da Deputación da Coruña e supón o primeiro paso dun proxecto educativo máis amplo que a CMAT continuará desenvolvendo nos próximos meses con novas unidades didácticas vinculadas ao mar, a pesca e a conservación do litoral grazas ao financiamento dos GALP.

Noticias relacionadas

Desde a asociación sinalan que o obxectivo final é que os máis novos coñezan mellor Costa da Morte, valoren a súa riqueza natural e cultural e se convertan nos mellores embaixadores do territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
  2. Trágica muerte de una niña de dos años en Brión: 'Estamos todos conmocionados, fue una desgracia horrible
  3. Tragedia en Brión: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche
  4. Licencia para que Erimsa extraiga cuarzo en un área equivalente a mil campos de fútbol de la comarca de Ordes
  5. La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
  6. La terraza a 10 minutos de Santiago que pocos conocen: luces de verbena y más de 20 opciones de desayuno
  7. Las expresiones de los abuelos gallegos que son puro patrimonio oral: «estás de bo ano» o «nin arre nin xo»
  8. La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC

O alumnado da Costa da Morte coñece a comarca a través dunha unidade didáctica dixital

O alumnado da Costa da Morte coñece a comarca a través dunha unidade didáctica dixital

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

Ribeira homenajea a una treintena de trabajadores municipales por sus 25 años de servicio

Ribeira homenajea a una treintena de trabajadores municipales por sus 25 años de servicio

Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania

Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania

El acusado de una agresión homófoba en Santiago la pasada semana lo niega y apunta a una "riña mutua"

El acusado de una agresión homófoba en Santiago la pasada semana lo niega y apunta a una "riña mutua"

A USC fortalecerá áreas de xestión mentres segue a investigación pola perda das becas Ramón y Cajal

A USC fortalecerá áreas de xestión mentres segue a investigación pola perda das becas Ramón y Cajal
Tracking Pixel Contents