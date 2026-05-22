O alumnado da Costa da Morte coñece a comarca a través dunha unidade didáctica dixital
O recurso permite traballar de xeito transversal diferentes contidos a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación
Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) presentou nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo, a nova unidade didáctica dixital da Costa da Morte, un encontro dirixido aos centros educativos.
O acto foi aberto polo alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que puxo en valor a importancia deste tipo de iniciativas para seguir fortalecendo o vínculo entre o territorio e as novas xeracións, destacando o papel da educación á hora de fomentar o coñecemento, o respecto e o orgullo pola contorna propia.
Desde a CMAT quixeron agradecer especialmente a asistencia e implicación dos representantes dos centros educativos que participaron tanto nesta presentación como na celebrada previamente en Corcubión.
O recurso permite traballar de xeito transversal e contextualizado diferentes contidos curriculares a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación, que permiten ao alumnado descubrir Costa da Morte dunha maneira dinámica, próxima e participativa.
Ao longo da unidade trabállanse aspectos como a natureza e os ecosistemas do territorio, o mar e os oficios mariñeiros, o patrimonio histórico, as tradicións, os museos, a lingua galega ou as lendas e a espiritualidade da Costa da Morte.
A asociación sinalou tamén que todos aqueles centros educativos que non puideron participar nas presentacións recibirán nos próximos días unha circular informativa con toda a documentación e información necesaria para poder acceder e utilizar a unidade didáctica.
Durante os encontros, moitos docentes coincidiron en sinalar o interese de contar con ferramentas deste tipo, que permiten achegar os nenos e nenas á súa propia contorna a través dun aprendizaxe máis próximo, contextualizado e conectado coa realidade do alumnado, fomentando ademais o traballo por proxectos e a participación activa nas aulas.
De feito, desde a CMAT destacaron que algúns dos centros que asistiron á primeira presentación en Corcubión xa lles trasladaron que comezaron a utilizar a unidade nas aulas, unha noticia que a entidade recibiu con especial ilusión, ao comprobar a rápida posta en marcha do recurso educativo.
Desde a CMAT subliñaron que este proxecto depende en gran medida da colaboración e implicación dos equipos docentes da comarca, motivo polo que agradeceron especialmente a boa disposición, o interese e as achegas realizadas polo profesorado durante ambas as xornadas.
A iniciativa foi realizada ao abeiro dunha subvención da Deputación da Coruña e supón o primeiro paso dun proxecto educativo máis amplo que a CMAT continuará desenvolvendo nos próximos meses con novas unidades didácticas vinculadas ao mar, a pesca e a conservación do litoral grazas ao financiamento dos GALP.
Desde a asociación sinalan que o obxectivo final é que os máis novos coñezan mellor Costa da Morte, valoren a súa riqueza natural e cultural e se convertan nos mellores embaixadores do territorio.
