O Centro Comercial Aberto de Carballo pon a xirar unha ruleta que agocha máis de 1.500 premios
Poderase participar o sábado 6 cos tíckets de compra dos 61 comercios implicados na campaña
Entre os agasallos directos hai ceas, clases de surf, limpezas bucais, produtos gourmet, vales de compra e moito máis
O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo vén de poñer en marcha unha nova edición da campaña Que rule, que rule!, unha das iniciativas máis agardadas da primavera e coa que, un ano máis, se busca premiar a fidelidade da clientela e incentivar as compras no comercio local.
Varios responsables da entidade presentaron a actividade xunto ao alcalde, Daniel Pérez, o concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, e a técnica responsable da área de Promoción Económica e Turismo, Paula Lema.
A campaña, que alcanza xa a súa sétima edición, desenvolverase ata o sábado 6 de xuño. Durante estas semanas, todas as persoas que realicen compras nos 61 establecementos participantes recibirán un boleto por compra —grampado ao tícket ou selado— co que poderán participar na gran ruleta de premios instalada na praza consistorial.
A presidenta do CCA, Silvana Rama, lembrou que “esta campaña é moito máis que unha promoción. É un pequeno agradecemento á veciñanza que, coas súas compras e visitas, mantén viva a nosa vila e ao comercio local. E nós queremos devolver, a través da nosa ruleta de premios, a confianza e o apoio que recibimos cada día”.
Ramón Varela destacou o impacto da campaña no dinamismo local: "Para a concellería é fundamental camiñar da man do CCA en proxectos que dan vida ás nosas rúas, feiras e mercados. Esta ruleta non só premia a fidelidade da clientela, senón que funciona como un impulso directo para os establecementos", dixo.
A xornada central da campaña celebrarase precisamente o primeiro sábado de xuño, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas, cunha ruleta que repartirá máis premios que nunca: máis de 1.500 agasallos directos entre as persoas participantes.
Non se permitirán máis de tres tiradas consecutivas por persoa. Entre os premios haberá experiencias e regalos de todo tipo: ceas, almorzos, sesións de piscina termal, clases de surf, aloxamento e almorzo no Glamping Nature, limpezas bucais, produtos gourmet, parasois, set de pas, doces, xeados artesáns, chocolate, artigos para mascotas, vales de compra e moitas outras sorpresas, entre outras a que tamén agochará a propia ruleta.
Ademais, todos os boletos que non resulten premiados participarán automaticamente no sorteo final de catro cheques de 100 euros cada un para consumir nos preto de cen establecementos asociados ao CCA Carballo.
A campaña conta coa colaboración de 96 empresas locais e co apoio da Fundación Luis Calvo, o Concello de Carballo, a Deputación da Coruña e a Xunta.
O alcalde, Daniel Pérez, sinalou a importancia da colaboración estratéxica co sector comercial: "Desde o Concello estamos encantados de colaborar un ano máis nesta campaña do Centro Comercial Aberto. A ruleta do CCA xa é unha cita clásica e moi agardada pola veciñanza; unha actividade lúdica que dinamiza as nosas rúas e que sempre conta cunha acollida excelente", dixo.
En caso de choiva, a actividade trasladarase ao mercado municipal.
- Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
- Trágica muerte de una niña de dos años en Brión: 'Estamos todos conmocionados, fue una desgracia horrible
- Tragedia en Brión: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche
- Licencia para que Erimsa extraiga cuarzo en un área equivalente a mil campos de fútbol de la comarca de Ordes
- La terraza a 10 minutos de Santiago que pocos conocen: luces de verbena y más de 20 opciones de desayuno
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- Las expresiones de los abuelos gallegos que son puro patrimonio oral: «estás de bo ano» o «nin arre nin xo»