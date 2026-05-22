La Diputación ayuda a sufragar el Plan Edil estradense para inmuebles municipales y humanizar el rural

El Concello da Estrada tiene más cerca la puesta en marcha de tres obras fundamentales del Plan Edil: la humanización del ámbito rural, la reforma de la Casa da Música y la construcción del nuevo edificio integrado de los Servicios Sociales, por 10 millones de euros en conjunto. Y será posible gracias a la aportación de fondos de la Diputación pontevedresa.

“Somos uns privilexiados grazas ao goberno da Deputación, que nos aporta estes recursos e nos facilita facer fronte á parte que lle corresponde ao Concello para financiar a nosa estratexia do novo período de fondos europeos”. Con estas palabras comenzó el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, su valoración del nuevo programa extraordinario de inversiones de la Administración provincial, específicamente diseñado para contribuir a cubrir la parte que les corresponde a los ayuntamientos pontevedreses que consiguieron fondos del Plan Edil (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). A A Estrada le corresponderán 2 millones de euros, de los 20 reservados por la institución provincial.

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Louzao Dono recordó que en el anterior período de fondos europeos la financiación estaba establecida en un 80-20, de manera que las arcas municipales asumían el 20% del coste de los proyectos. En esta ocasión, la distribución es del 60-40%. “Cos gastos de funcionamento a parte municipal acaba sendo do 50%”, señaló el alcalde.

“Reunímonos varios alcaldes da provincia e plantexamos á Deputación se podería asumir a metade da nosa parte. A petición foi plenamente escoitada e esta axuda témola que agradecer tanto á institución como ao seu presidente, pola sensibilidade amosada”, continuó el regidor, que consideró que el anterior escenario de cofinanciación al que se enfrentaba su Concello “era excesiva”. “Que a Deputación nos axude á totalidade dos concellos solicitantes é un exemplo que outras provincias non teñen”, añadió.

Recursos propios

Con este nuevo contexto, el Ayuntamiento tendrá que asumir con sus propios recursos 2 de los 4 millones que le correspondería desembolsar, cubriendo la Diputación la parte restante. Los fondos que aportará la administración municipal serán financiados a través de una operación de crédito de dos millones de euros que ya está en proceso de licitación. “Aseguramos así o 100% da estratexia”, apuntó el mandatario.