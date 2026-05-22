Compradores de 15 países acudirán a Silleda al Salón de Alimentación del Atlántico

El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, desarrollará su 29ª edición del 4 al 7 de junio en Silleda junto a la feria Abanca Semana Verde, con encuentros internacionales dirigidos a compradores, un espacio de negocio que permite a las empresas presentes abrir vías de exportación, diversificar mercados y generar contactos comerciales de alto valor en un corto espacio de tiempo. Y, en esta edición, los expositores del salón tendrán la oportunidad de mostrar sus productos a 31 importadores y distribuidores alimentarios de quince países y tres continentes, como son Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda, México, Panamá, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y, como debutante, Honduras.

Más compradores foráneos

El peso de los compradores internacionales aumenta en esta edición respecto a las anteriores. Así, de ellos, veintiséis son importadores y los restantes son compradores nacionales, correspondiéndose con cinco importantes cadenas de distribución alimentaria españolas o con presencia en el país como son Carrefour, Gadisa, El Corte Inglés, Lidl y, por primera vez, la reconocida empresa gallega Grupo Cuevas. En su inmensa mayoría han mostrado su preferencia en conocer aceites, vinos y otras bebidas, quesos y lácteos, conservas de pescado, elaborados cárnicos, snacks o miel, además de productos gourmet, ecológicos y de pequeños productores.

Estos Encontros Internacionais de Compradores de Salimat Abanca 2026, los cuales cuentan con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y la colaboración del Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), posibilitarán a las empresas presentar directamente sus productos a los compradores a través de reuniones agendadas en función de los intereses de ambas partes. Estas serán durante todo el primer día y hasta el mediodía de la segunda jornada del certamen. Constituyen, siempre a juicio de la organización, "una eficaz herramienta comercial, especialmente para la pequeña y mediana empresa, la cual tiene la posibilidad de establecer relaciones directas con potenciales clientes para que sus propuestas sean incluidas en la cartera de productos de los compradores y los lineales de la gran distribución. Además, contribuyen a impulsar su competitividad en un contexto cada vez más globalizado".

Visitas a empresas

Además de las reuniones de negocio, los Encontros Internacionais de Compradores incluirán desde el viernes 5 de junio por la tarde y hasta el domingo día 7 de junio por la mañana una actividad en la que participarán un gran número de importadores y distribuidores, con visitas a varias empresas gallegas y también a distintos enclaves turísticos de interés de la Comunidad.