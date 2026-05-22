Más de cien actores noveles este sábado en Festival de Teatro Escolar do IES de Cacheiras

El Instituto de Cacheiras acogió la presentación del quinto Festival de Teatro Escolar do IES de Cacheiras(Teo), que se celebrará este sábado 23 de mayo en la aldea de Agromaior y en el Auditorio Constante Liste de A Ramallosa. Este evento está organizado por el Aula de Teatro del centro educativo, por el equipo de dinamización de la lengua gallega, vicedirección y actividades extraescolares, la Banda de Música Cultural de Teo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teo. Así, más de cien actores y actrices de Teo, Palas de Rei y Touro participarán en esta jornada cultural.

El programa comenzará a las 17.00 horas con una ruta teatral, musical y poética en la aldea de Agromaior, protagonizada por la Banda de Música Cultural de Teo, alumnado, familias, vecinos y profesorado del centro. El recorrido trasladará al público a la Galicia rural de los años 50 y 60 a través de escenas inspiradas en la vida tradicional: romerías, conciertos, fiestas, emigración, romances y conflictos familiares. Senderos, carballeiras, muros y fincas se convertirán en escenarios vivos en los que el teatro dialogará con la memoria, el paisaje y el patrimonio cultural gallego.

Hilo conductor musical

La música será el gran hilo conductor de la propuesta. La Banda de Música Cultural de Teo recreará el ambiente de las antiguas fiestas patronales y conciertos populares, reforzando una colaboración ya consolidada con proyectos anteriores como 'Había una vez… un circo' o el XXX Festival Intercentros en el Teatro Principal de Santiago. La ruta incluirá escenas como 'Orfeo e Eurídice', 'Camiño da igrexa', 'A contrata' o 'Aprendendo a bailar', piezas que combinan humor, oralidad popular, retranca y memoria colectiva en un espectáculo pensado para educar, emocionar y fortalecer la identidad cultural del alumnado.

A las 20.00 horas, en el Auditorio Constante Liste de A Ramallosa, el Aula de Teatro del IES de Cacheiras, el Taller Municipal de Teatro de Palas de Rei y el Aula de Teatro del CPI Fonte Díaz pondrán en escena 'Modo avión', un espectáculo de creación colectiva sobre las relaciones humanas en el mundo contemporáneo. Con un protagonismo coral, la obra reflexiona sobre la infancia, la adolescencia y el mundo adulto en un contexto marcado por la hiperconectividad, la presión social y la velocidad del día a día. A través del humor, la emoción, la música y la expresión corporal, el espectáculo aborda cuestiones como las redes sociales, la identidad, la necesidad de pertenencia o la dificultad de encontrar espacios reales de comunicación.

Metáfora contra el ruido

El título de la obra funciona como metáfora de la necesidad de detener el ruido constante del exterior para recuperar la capacidad de dialogar, escuchar y observar el mundo desde la autenticidad. La propuesta reivindica el teatro escolar como herramienta pedagógica, inclusiva y transformadora, capaz de fomentar la cooperación, la creatividad, la autoestima y el pensamiento crítico.

Convivencia

El Festival constituye además un importante espacio de convivencia e intercambio cultural. Durante este curso, el alumnado participó en actuaciones y encuentros teatrales internacionales en San Miniato y en el Teatro Tívoli de Bolonia, colaborando con el Liceo Copérnico y visitando también la ciudad francesa de Nîmes. Estas experiencias refuerzan el valor del teatro como instrumento de comunicación, diálogo y encuentro entre culturas. El Aula de Teatro del IES de Cacheiras desarrolla a lo largo del curso un amplio trabajo educativo e inclusivo en colaboración con las familias, asociaciones culturales y diferentes entidades sociales, promoviendo valores de participación, cooperación e inclusión a través de las artes escénicas. En la presentación participaron la concejala de Educación, María Vázquez Rey; la concejala de Cultura, Margarita Rosende Domínguez; la directora del IES de Cacheiras, Olga Simón Cruz; alumnado de Educación Secundaria que protagoniza la ruta y la actuación; y el profesorado coordinador del Aula de Teatro: Chus Rodríguez Fernández, Afonso García Penas y David Rodríguez Puy.