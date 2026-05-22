Zas destina 1.459 euros á Bolsa de Estudos da Filloa

A axuda vai destinada a apoiar un estudante empadroado no municipio, que se seleccionará en base aos informes de Servizos Sociais

Manuel Muíño, esquerda, e David Fernández, na presentación. / Cedida

Suso Souto

Zas

O Concello de Zas destinará este ano 1.459 euros á Bolsa de Estudos da Filloa 2026, unha axuda destinada a apoiar un estudante empadroado no municipio.

A contía correspóndese coa recadación obtida a través dunha parte das inscricións da pasada edición do IX Trail da Filloa, celebrado o pasado mes de febreiro.

Esta iniciativa naceu dunha proposta impulsada pola Asociación Monte Brondo e o Concello de Zas, coorganizadores da citada proba deportiva.

O alcalde, Manuel Muíño, e o presidente da Asociación Monte Brondo, David Fernández Blanco, presentaron esta nova edición da bolsa de estudos.

A persoa beneficiaria será seleccionada de forma confidencial en base aos informes elaborados polo departamento de Servizos Sociais, co obxectivo de apoiar as familias e estudantes que máis o precisan.

Durante a presentación, o alcalde destacou “o importante valor social e solidario que ten esta iniciativa, xa que converte unha proba deportiva moi consolidada no municipio nunha oportunidade real de apoio á educación e á igualdade de oportunidades”.

Muíño tamén agradeceu “a implicación da Asociación Monte Brondo, das persoas participantes e de toda a veciñanza, que fai posible que cada edición do Trail da Filloa teña tamén este impacto positivo a nivel social”.

