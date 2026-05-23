Ames instalará equipos para medir el caudal de los ríos y anticiparse a posibles inundaciones

El Concello de Ames ha adjudicado a la empresa Saltoki Vigo S.L. el contrato para suministrar equipos de sensórica, medición de caudal y sistemas de comunicación destinados a mejorar el control del agua en el municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 57.000 euros y se enmarca en el proyecto Ames Dixital Water, financiado con fondos europeos Next Generation.

El objetivo principal es implantar estaciones de control para medir el nivel y el aforo de los ríos, una información clave para estudiar el riesgo de inundaciones y activar sistemas de alerta temprana cuando sea necesario. Estos equipos permitirán recoger datos de forma continua y transmitirlos a las plataformas municipales de gestión.

Digitalización del ciclo del agua

La actuación forma parte del proceso de digitalización del ciclo del agua en Ames, que busca modernizar tanto la red de abastecimiento como la capacidad de vigilancia ante incidencias. El proyecto global Ames Dixital Water cuenta con una inversión de 1,35 millones de euros, de los que más de 1,13 millones proceden de fondos europeos.

Además de reforzar la prevención frente a inundaciones, el Concello prevé avanzar en un mayor control de la red de abastecimiento, con mediciones de caudal y presión por sectores para detectar fugas, consumos anómalos o averías con más rapidez.