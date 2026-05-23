La XI Andaina Terras de Altamira bate récords con 1.200 participantes en Brión

La XI Andaina Terras de Altamira batió este sábado todos sus récords de participación al reunir en Brión a 1.200 personas, 200 más que en la edición anterior.

La cita, organizada por la asociación O Esquío no Piñeiro en colaboración con el Concello de Brión, volvió a llenar los montes y aldeas del municipio en una jornada no competitiva, aunque puntuable para la Liga Galega de Andainas de la Federación Galega de Montañismo y para la Liga Ibérica de Senderismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

La salida estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria de la niña fallecida esta semana en la localidad. A continuación, el alcalde de Brión, Pablo Lago, y el presidente de la Federación Galega de Montañismo, Alejandro López Sánchez, dieron inicio a una prueba con tres distancias a escoger en función del nivel de exigencia física de cada participante: 16, 33 y 50 kilómetros.

La XI Andaina Torres de Altamira superó todos los récords de participación. / Cedida

El recorrido partió del entorno de la carballeira de Santa Minia en dirección a la aldea de Lamiño y al balneario do Tremo. Desde allí, el pelotón continuó ya más disperso por las aldeas de O Cabo y O Rial hacia Bastavales, siempre por caminos de monte y con paso por algunos de los puntos más emblemáticos del municipio, como Santo Arandel, Ponte Paradela o el Pazo do Faramello.

Los participantes que optaron por el trazado más largo, de 50 kilómetros, llegaron además a pasar junto a las mámoas del monte Rañalonga y las Torres de Altamira, completando así el itinerario más exigente de la jornada.

Los participantes en la XI Andaina Torres de Altamira guardaron un minuto de silencio en memoria de la niña fallecida esta semana en el municipio. / Cedida

Material reutilizable

La organización reforzó también el carácter sostenible de la andaina. El recorrido estaba señalizado con cintas personalizadas reutilizables de color naranja y flechas rosas pintadas en el suelo, que fueron retiradas este mismo sábado tras el paso del último senderista. Además, por segundo año consecutivo, cada participante recibió en la bolsa del senderista un vaso reutilizable de PLA, que debía emplear durante toda la prueba, ya que en los puntos de avituallamiento no había vasos de plástico.

El éxito de participación obligó a cerrar las inscripciones con un mes de antelación, pese a que el club había ampliado en 200 el número de plazas disponibles. Durante las dos últimas semanas se abrió incluso un plazo extraordinario para que las personas que finalmente no pudiesen acudir renunciasen a su plaza y esta pudiera ser ocupada por participantes que habían quedado en lista de espera.