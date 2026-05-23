El 'Caribe gallego' a 1 hora de Santiago: el islote paradisiaco para ver atardecer entre mámoas del Neolítico

Es habitual pensar que el paraíso siempre está en otra parte. Pero, a veces, no se necesita hacer ninguna escala para encontrar un rincón que recuerde a una de las soleadas playas de Cabo Verde.

Y es que, a menos de una hora de Santiago, se encuentra una isla con un ecosistema tan sublime que es merecedora de una protección especial. Tiene aguas transparentes, una cala con arena blanca y una zona dunar llena de hallazgos megalíticos, entre los que se encuentra una mámoa que se llena de luz en los amaneceres de otoño e invierno entre la naturaleza de la Ría de Arousa.

Allí, enclavada desde hace miles de años, se encuentra el islote de Areoso, cuyos paisajes le han valido el apodo del 'Caribe gallego'. Merece la pena escaparse a esta isla gallega para disfrutar de las últimas luces del día desde sus orillas, recorrer sus 9 hectáreas en busca de sus dólmenes y avistar -con suerte- algunas de las especies singulares de pájaros que la han convertido en su refugio.

Islote de Areoso, un trozo de naturaleza salvaje repleto de historia

Considerada una de las joyas ocultas de las Rías Baixas, el islote de Areoso se ha ganado la fama de ser un pequeño trozo de paraíso en Galicia. Forma parte de la Red Natura y de la Zona de Especial Protección para las Aves, que sobrevuelan sus costas sorprendiendo a las visitas.

Con el fin de proteger el arenal, estas se encuentran reguladas, por lo que es fácil sentirse en una isla desierta cuando uno explora sus rincones. Los más interesantes se encuentran en la parte norte, donde está "la zona dunar más amplia" y la tan fotografiada playa, en la que los turistas se sientan a contemplar las aguas turquesas y a disfrutar del silencio.

El área sur, sin embargo, tampoco debe subestimarse, especialmente si el visitante es un amante de la historia. Y es que allí se localizan hasta cinco dólmenes del Neolítico y se han encontrado restos de cerámica de la Edad de Bronce, cuando el terreno, se cree, estaba unido a la Illa de Arousa por una lengua de tierra.

Uno de los dólmenes del islote de Areoso, en la Ría de Arousa. / Islote Areoso.com

La más interesantes es la conocida como Mámoa 4, que se halló en 2017 totalmente cubierta de conchas de ostra y que hoy es la cámara funeraria mejor conservada del islote. No se descarta que bajo la arena se oculten más tesoros escondidos, que puede que salgan a la vista con el progresivo desgaste que experimentan actualmente las dunas.

Los informes indican que se está produciendo un cambio en las corrientes, que provoca el retroceso del arenal y que podría terminar provocando su desaparición. Antes de que eso suceda, conviene hacer una escapada desde Santiago para gozar de sus parajes naturales, como hacen numerosos curiosos cada año.

Uno de ellos fue la influencer Beatriz Sotelo (@petiscosgalegos), que acudió al lugar "para disfrutar del mejor momento del día" en "uno de nuestros paraísos": el atardecer. "Hemos vuelto a disfrutar de la puesta de sol en una isla desierta. Y, en este momento, sí está desierta, porque se ha ido todo el mundo", explicó en su post de Instagram, donde compartió cómo acababa la jornada en el islote.

La experiencia, aseguró, "no tiene precio y es imposible de describir con palabras". Si bien recomendó la visita a esa hora del día, conviene estudiar cuándo se producirá la pleamar y la bajamar, ya que en la primera la marea hace desaparecer gran parte de la zona de tránsito.

Cómo llegar a Areoso y disfrutar al máximo de la experiencia

Para llegar a esta isla paradisiaca gallega hay que pedir un permiso especial -único e intransferible- a la Xunta de Galicia a través de su página web, a no ser que uno quiera bordear el islote desde el mar sin desembarcar. La temporada alta es del 15 de mayo al 30 de septiembre, cuando el buen tiempo acompaña para darse un chapuzón o disfrutar de los atardeceres con un cielo despejado.

Hay que elegir el tipo de embarcación en el que se va a llegar -de fondeo, de atraque con motor y de atraque sin motor-, escoger el día y rellenar los datos cuidadosamente, ya que las reservas no pueden ni modificarse ni anularse. En cada jornada, pueden arribar un total de 150 personas en visitas de 3 horas repartidas en tres turnos: del amanecer a las 13.00 horas, de las 13.00 horas a las 17.00 horas y de ahí al anochecer.

Una vez con todos los permisos en la mano, será el momento de prepararse para acudir a este monumento natural de las Rías Baixas. Se recomienda cargar con el menor equipaje posible -una mochila ligera será perfecto- y meter las posesiones en bolsas estancas en el caso de acudir por la vía más recomendada: el kayak.

En cuanto al calzado, lo mejor es llevar sandalias o zapatos que puedan mojarse, por si hay que bajar en una zona con agua. Una vez en la isla, se debe proteger el entorno lo máximo posible, sin dejar basura y sin dañar a los animales y a las plantas que lo pueblan.