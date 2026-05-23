Unha escultura inspirada na histórica foto de Manuel Ferrol rende homenaxe á emigración no porto de Fisterra

No emotivo acto participaron Emilsa e Mocho, irmáns de Juan Jesús, o neno protagonista da emblemática imaxe

Pola esquerda, Santi, Susana Rodríguez, Moncho, Emilsa, Luís Insua, Loli, Carlota e Antonio Rodríguez Miranda. / Cedida

Suso Souto

Fisterra

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participou este sábado no acto de homenaxe á emigración fisterrá organizado polo Concello de Fisterra, unha iniciativa que rende tributo a todos os homes e mulleres que ao longo da historia tiveron que abandonar a súa terra e cruzar o mar na procura dun futuro mellor.

Durante o acto inaugurouse no porto unha escultura inspirada na emblemática fotografía O home e o neno, de Manuel Ferrol, convertida nun símbolo universal da emigración galega e da dor silenciosa das familias separadas.

Na histórica imaxe, feita o 27 de novembro de 1957 no porto da Coruña, aparecen Manuel Ángel Calo e seu fillo, Juan Jesús, naturais de Fisterra, cando despedían chorando un familiar que embarcaba rumbo a Bos Aires.

No acto participaron varios familiares de Juan Jesús Calo Silva (falecido en 2024 aos 75 anos), entre eles, seus irmáns Emilsa (así como súa filla Loli e súa neta Carlota) e Moncho, e seu sobriño Santi.

Algúns dos asistentes ao acto celebrado en Fisterra. / Cedida

Durante a súa intervención, Miranda destacou que “a emigración forma parte da nosa memoria colectiva e do ADN dun pobo que soubo levar Galicia polo mundo”, ao tempo que puxo en valor "o esforzo e sacrificio das xeracións de galegos que marcharon e contribuíron a manter vivas as raíces, a lingua e a identidade galega máis alá das fronteiras".

O secretario xeral incidiu en que foron milleiros as persoas que levaron o nome de Galicia con orgullo, converténdose tamén en auténticos embaixadores da nosa cultura. Ademais, lembrou a especial vinculación migratoria de Fisterra con países como Arxentina e con distintos destinos europeos, entre eles Suíza, lugares onde moitas familias fisterrás construíron novas vidas sen romper nunca o vínculo coa súa terra.

Miranda sinalou ademais que "actos como este serven para recoñecer unha parte esencial da historia de Galicia e para render homenaxe á valentía e capacidade de superación de tantas familias que tiveron que marchar”.

Neste sentido, subliñou que a historia da emigración segue sendo unha referencia para comprender a Galicia actual, “unha terra aberta ao mundo, conectada coa súa diáspora e orgullosa da súa identidade”, dixo.

O secretario xeral engadiu tamén que símbolos como a escultura inaugurada “non deben ser só unha lembranza permanente do que fomos, senón tamén un convite permanente ao regreso”. “Houbo un tempo no que esta terra despedía os seus fillos; hoxe Galicia é unha terra preparada para recibilos, acompañalos e ofrecerlles oportunidades”, afirmou.

Miranda concluíu lembrando que “moitos daqueles esforzos e sacrificios da emigración que deixaron tristura nas familias galegas están a transformarse hoxe en historias de regreso, reconstrución e esperanza, demostrando que aquela marcha nunca foi en balde”.

Pola súa banda, o alcalde, Luís Insua, dixo que "Fisterra sabe ben o que significa mirar ao horizonte vendo partir barcos cargados de esperanza, pero tamén de incerteza; sabe da dor das ausencias, das cartas agardadas, das despedidas sen data de regreso e da forza inmensa dun pobo que nunca deixou de lembrar os seus".

A música e a palabra acompañaron esta homenaxe da man de Irma Macías e Luís Ferreiro, coa interpretación de Unha noite na eira do trigo, himno emocional da emigración galega.

A concelleira de Cultura, Susana Rodríguez, tivo unhas emotivas palabras para as mulleres emigrantes e lembrou o poeta Modesto Fraga, "profundamente vencellado á memoria da emigración de Fisterra e á simboloxía da nosa vila", dixo.

