Carballo se reivindica como referente estatal de la divulgación científica con el Encuentro Pintero

El Concello de Carballo ya está listo para acoger el II Encuentro Pintero, un evento de carácter estatal que reunirá del 29 al 31 de mayo a representantes de los equipos que organizan el festival de divulgación científica Pint of Science en casi 120 localidades de toda España.

El objetivo de estas jornadas es poner en común los resultados de la edición de este año, estrechar lazos entre las sedes y disfrutar del entorno natural, la gastronomía y la cultura del municipio.

La presentación del encuentro tuvo lugar en un marco inmejorable: frente al mural conmemorativo que la artista local Rakele Cavallo está creando en el barrio de San Cristovo. La obra rinde homenaje a la ciencia y a la identidad carballesa, e incluye elementos tan significativos como el icónico vaso de Pint of Science, una lata de atún Calvo (marca colaboradora del proyecto municipal TALK0) y la Landi, la conocida mascota de LandraCiencia.

Al acto asistieron el alcalde, Daniel Pérez; los ediles Iván Andrade (Innovación) y Daniel Barreiro (Mocidade); Cristina Abelleira (responsable de Comunicación del Concello); y la propia artista plástica.

Ciencia, patrimonio y arte urbano

El II Encuentro Pintero cuenta con el patrocinio del Concello y de la Unión Europea, y con la colaboración de las Escuelas de Balonmano Xiria para la recogida de los asistentes que lleguen a los polos de transporte de A Coruña y Santiago.

El programa de actividades combina las sesiones de trabajo con la puesta en valor del territorio.

La jornada del viernes comenzará con una inmersión en la tradición local a través de una visita guiada a la curtiduría tradicional de Sofán (17.00), seguida de una sesión de networking y tapeo en la Tasca Loirasa.

El sábado, en el Pazo de Vilar de Francos (Artes) se iniciará a las 10.00 la reunión oficial de los equipos de Pint of Science para evaluar el festival, seguida de una comida.

Por la tarde (18.00), los divulgadores realizarán una visita guiada al festival de arte urbano Rexenera Fest, donde podrán charlar e interactuar con los artistas de esta edición para conocer sus técnicas y creaciones.

La jornada se cerrará a las 22.00 horas con la Verbena Pintera en la plaza consistorial, amenizada por el Dúo Veneguay.

El domingo el encuentro se despedirá en la costa, con un desayuno en Razo a las 10.00, seguido de una visita a la tradicional feria dominical de Carballo y a otros lugares de interés de la localidad.

Ciencia, territorio y buena compañía

"El II Encuentro Pintero va más allá de una simple reunión de balance. Es un espacio estratégico para compartir sinergias, poner en común ideas innovadoras y seguir fortaleciendo redes de colaboración científica en todo el país”, apuntó Iván Andrade.

El concejal de Innovación también manifestó que este evento “no solo demuestra la capacidad organizativa de nuestro Ayuntamiento, sino también el compromiso que tenemos con proyectos que acercan el conocimiento a la calle de una manera accesible, amena y participativa”.

El alcalde, por su parte, expresó la “firme creencia” del Gobierno local de que “el progreso de un municipio depende de saber retener y potenciar el talento local, lo que llamamos Talento Kilómetro Cero. Qué mejor manera de visibilizarlo que fusionando la ciencia con nuestro patrimonio industrial en Sofán, con nuestro entorno natural en Razo o con esa gran marca de identidad que es el arte urbano del Rexenera Fest", dijo.

"Ciencia y territorio son la combinación perfecta para dinamizar nuestra economía y proyectar Carballo hacia el futuro", añadió Daniel Pérez.

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Con la celebración de este segundo encuentro nacional, Carballo consolida su firme apuesta por el trinomio ciencia-territorio-buena compañía, y vuelve a demostrar que la divulgación del conocimiento científico puede ser un motor clave de dinamización cultural, turística y social del municipio.