Dos detenidos en Rois con 4.000 dosis de marihuana, 227 de heroína y dos pistolas
La investigación se inició a raíz de la operación Patineta, en la que se arrestó a tres personas distribuían droga en Noia, Outes y Muros
Redacción
La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el marco de la operación Kaut, tutelada por el Tribunal de Instancia e Instrucción nº 1 de Padrón.
La investigación se inició a raíz de las actuaciones realizadas durante la operación Patineta, al detectarse la existencia de otro grupo que distribuía drogas en las localidades de Noia, Outes y Muros.
Los agentes averiguaron que estaba compuesto por dos vecinos de Rois que se desplazaban diariamente en un vehículo para la distribución de droga por toda la comarca de manera ambulante, tratando con ello de dificultar la labor policial y el control de sus actividades.
Tras conocer la identidad de los supuestos autores y obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Los agentes procedieron al registro de la vivienda, en la que hallaron 227 dosis individuales de heroína preparadas para la venta, 4.000 dosis de marihuana y dos armas cortas de fuego, una de ellas municionada, y cartuchos para ambas.
Ante este hallazgo, la Guardia Civil les imputa un segundo delito de tenencia ilícita de armas e incautó los efectos encontrados.
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- TMC Cancela: la maquinaria agrícola y forestal fabricada en el rural gallego que se exporta a más de 50 países
- Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves
- Los 10 mejores restaurantes de Santiago según la Guía Macarfi: platos de autor y los mejores callos del mundo
- Fuerte frenada del alquiler en Santiago: los contratos caen más de un 22% en un año
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Setenta capitanes y jefes de máquinas de la Marina Mercante se dan cita en Ribeira
- El pub A Reixa de Santiago celebra sus 30 años de hostelería y rock and roll