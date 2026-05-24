Dos detenidos en Rois con 4.000 dosis de marihuana, 227 de heroína y dos pistolas

La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el marco de la operación Kaut, tutelada por el Tribunal de Instancia e Instrucción nº 1 de Padrón.

La investigación se inició a raíz de las actuaciones realizadas durante la operación Patineta, al detectarse la existencia de otro grupo que distribuía drogas en las localidades de Noia, Outes y Muros.

Los agentes averiguaron que estaba compuesto por dos vecinos de Rois que se desplazaban diariamente en un vehículo para la distribución de droga por toda la comarca de manera ambulante, tratando con ello de dificultar la labor policial y el control de sus actividades.

Droga, dinero, armas y otros efectos intervenidos. / Guardia Civil

Tras conocer la identidad de los supuestos autores y obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los agentes procedieron al registro de la vivienda, en la que hallaron 227 dosis individuales de heroína preparadas para la venta, 4.000 dosis de marihuana y dos armas cortas de fuego, una de ellas municionada, y cartuchos para ambas.

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Ante este hallazgo, la Guardia Civil les imputa un segundo delito de tenencia ilícita de armas e incautó los efectos encontrados.