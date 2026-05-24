Evacuado en helicóptero medicalizado un motorista que sufrió una caída en Rianxo
El conductor perdió el control de su vehículo y la caída le provocó varios traumatismos en un costado
Un motorista ha sido evacuado este sábado en helicóptero medicalizado tras perder el control de su vehículo y caer con él en Rianxo.
Tal y como ha comunicado el 112 Galicia, la alerta llegó a las 20.30 horas, cuando una persona llamó a la central de emergencias indicando que había un motorista herido, que iba acompañado de otros. El accidente se produjo en la Autovía do Barbanza, en el kilómetro 12, a la altura de Isorna, Rianxo.
Según relatan, el afectado perdió el control de la moto, por lo que se fue arrimando a la barrera de seguridad de la vía para evitar caer, sin éxito.
El golpe le provocó varios traumatismos en un costado, por lo que necesitó atención médica urgente. Por ello, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).
En el operativo participaron profesionales de las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que activaron una dotación a bordo del helicóptero con base en Santiago. Además, se desplazaron los bomberos de Boiro, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.
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