A la fuga con un kilo de cocaína: juzgan a dos acusados de huir de un control en Caldas y ocultar la droga que portaban
Fiscalía pide una pena de 8 años de cárcel para el hombre, con aplicación de la agravante de reincidencia, y 7 para la mujer
Europa Press
Un hombre y una mujer, sorprendidos por la Guardia Civil en Caldas de Reis transportando un kilo de cocaína en un vehículo, se enfrentan a una petición de condena de 8 y 7 años de prisión, respectivamente.
Los acusados están citados este jueves a una vista preliminar por estos hechos en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 18 de enero de 2024, cuando los dos acusados circulaban por la carretera N-640 a su paso por Caldas de Reis. Al percatarse de que había un control de la Guardia Civil, el conductor realizó una detención brusca y un cambio de sentido, dándose a la fuga.
Los agentes emprendieron la persecución y localizaron a unos 600 metros el coche estacionado, mientras que sus dos ocupantes iban caminando de forma apresurada por una pista sin salida.
Además de interceptar a los sospechosos, los agentes localizaron un paquete rectangular escondido bajo una tubería de desagüe en el suelo, al final de esa pista. El paquete contenía un kilo de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en casi 35.000 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía pide que el hombre sea condenado a 8 años de cárcel, por un delito contra la salud pública, con la aplicación de la circunstancia agravante de reicindencia (fue condenado con anterioridad por tráfico de drogas), y pide para la mujer 7 años de prisión. Igualmente, reclama que paguen una multa de 125.500 euros.
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