O Feirón en rede converte Carballo en escaparate do labor de 14 entidades sociais

O programa inclúe unha exposición, un obradoiro de reutilización de redes de pesca e unha exhibición de música do Senegal

O alcalde, Daniel Pérez, no centro, visitando o feirón, no que houbo unha exhibición de música do Senegal. / Cedida

Suso Souto

Carballo

A praza consistorial de Carballo acolle este domingo a segunda edición do Feirón en rede Carballo solidario, unha iniciativa que busca poñer en valor o traballo das entidades sociais do municipio e achegalo á cidadanía nun espazo aberto, participativo e dinámico.

Na feira, promovida polas concellerías de Servizos Sociais e Igualdade e Feiras e Mercados, participan 14 entidades sociais que desenvolven a súa actividade no municipio: AECC, Alcer, Fundación Érguete Integración, Cruz Vermella, Un paso máis, O Legado de Max, Afaber, Cáritas, Aspaber, Apem, Íntegro, Vieiro, Lenda Educativa e Senegaleses Carballo.

Cada entidade dispón dun posto no que dá a coñecer o seu traballo, ofrece información e desenvolve actividades de sensibilización, entre elas, un obradoiro de reutilización de redes de pesca, unha exhibición de música do Senegal e un taller de chapas.

Na feira están instaladas as casetas de 14 entidades sociais. / Cedida

Unha das novidades desta edición é a exposición Que pasaría se non existisen as entidades sociais?, que pode verse desde o mes pasado na propia praza. Trátase dunha iniciativa pensada para reflexionar sobre o papel esencial que desempeña o tecido asociativo na sociedade e para facer visible o impacto real do seu traballo no día a día da veciñanza.

O programa complétase cun servizo de canguraxe e animación infantil, co obxectivo de facilitar a conciliación das familias, así como cunha actuación musical a cargo da Charanga Benofán.

