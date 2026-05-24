Pesar en Negreira por el fallecimiento de Gonzalo Varela, fundador de Tevalcor e hijo del conocido pediatra Juan Varela

Gonzalo Miguel Varela Reiriz, fundador del grupo empresarial con sede en el parque empresarial de Negreira Tevalcor e hijo del conocido pedriatra Juan Varela iglesias, falleció este domingo a los 53 años de edad. Su partida deja un profundo pesar en Negreira, villa a la cual la familia lleva muchos años vinculada y en la que es muy conocida y querida. Residía en Santiago pero apostó por este municipio del área compostelana para emprender proyectos profesionales. En Negreira también desempeñó su carrera su padre, un pediatra de reconocido prestigio que atendió en su clínica a niños no solo de Negreira sino de otros concellos limítrofes y de diferentes partes de Galicia hasta su jubilación.

Los restos de Gonzalo Varela reposan en la sala Cervantes del Tanatorio Apóstol en Santiago. Mañana lunes a las seis y cuarto de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente en la capilla del complejo funerario y seguidamente recibirá sepultura en el cementerio compostelano de Boisaca.

Faceta empresarial

Químico e ingeniero, Gonzalo Varela fundó Technologies Values Corporation (Tevalcor), un grupo formado por empresas especializadas en crear soluciones tecnológicas y medioambientales que dirigía junta a su mujer Ana María Taboada, con la que tiene una hija.

Gonzalo Varela trabajó activamente en el crecimiento y expansión de esta corporación con dos décadas de andadura y sede en el polígono industrial de Cobas. Dieron el salto internacional, con clientes repartidos por todo el mundo, entre ellos grandes multinacionales de renombre. Tevalcor ofrece servicio de ingeniería de agua y medioambiente, fabrica equipamientos para cubrir el ciclo integral del agua, desde la potabilización hasta el tratamiento de aguas residuales, trabaja en el ámbito de la construcción sostenible y ofrece servicios tecnológicos.