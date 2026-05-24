Vimianzo reclama un acceso directo ao polígono dende o corredor Santa Irene-Calo
O Concello considérao imprescindible por seguridade vial e para evitar problemas de tráfico no cruce coas estradas AC-552 e AC-432
A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo Doce, mantivo unha nova reunión de traballo coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordóñez, para continuar avanzando no desenvolvemento do parque empresarial do municipio, un proxecto considerado estratéxico para o impulso económico e industrial da comarca.
Durante o encontro abordáronse os seguintes pasos administrativos e de comercialización do polígono, destacando que no vindeiro consello de administración de SEA, previsto para o mes de xuño, formalizaranse varias operacións vinculadas ao parque empresarial de Vimianzo, consolidando así o interese empresarial por este espazo.
Dende o Concello puxéronse tamén sobre a mesa as necesidades de mellora das conexións viarias do polígono, reclamando a execución do acceso directo dende o corredor de Santa Irene a Calo, unha infraestrutura considerada imprescindible para garantir unha comunicación adecuada e segura da área industrial.
A alcaldesa incidiu en que é preciso executar este enlace, xa que, de non facerse, xeraranse importantes problemas de tráfico no cruce entre as estradas AC-552 e AC-432, un punto especialmente sensible pola intensidade da circulación e pola futura actividade industrial da zona.
Neste sentido, a alcaldesa considera prioritario que as administracións competentes impulsen esta conexión directa, "clave para favorecer a implantación empresarial, mellorar a mobilidade e reforzar a competitividade dun parque empresarial chamado a converterse nun motor económico para Vimianzo e para toda a Costa da Morte".
O Goberno municipal continuará traballando da man de SEA e do resto de administracións para seguir dando pasos firmes na consolidación dun proxecto estratéxico para o futuro do municipio.
