Un accidente múltiple entre cinco vehículos provoca el corte del corredor a Noia a la altura de Rois

Un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos provocó importantes retenciones este viernes en la CG-1.5, el corredor Brión-Noia, a su paso por el municipio de Rois. El siniestro ocurrió entre los kilómetros 17 y 18, en la zona de Urdilde, y obligó a cortar la vía en ambos sentidos en dirección Noia.

El 112 Galicia recibió la primera llamada alrededor de las 18.30 horas. En ese momento, un particular informaba de una colisión entre dos vehículos, aunque, pocos minutos después, nuevas comunicaciones confirmaron que finalmente eran cinco los turismos implicados.

Movilización

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a efectivos del GES de Brión, de los Bombeiros de Boiro, de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil. Además, en uno de los vehículos viajaba un bebé que, por precaución, fue atendido por el personal sanitario, motivo por el que también se solicitó la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Curiosamente, el accidente llega horas antes de la visita del presidente Rueda a las obras de desdoble en autovía de un nuevo tramo del corredor, precisamente a la altura del Concello de Rois.