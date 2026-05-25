Ames multiplica por seis la vivienda nueva visada en Santiago en el arranque de 2026

Ames, el único ayuntamiento gallego donde nacen más personas de las que mueren, es también en estos momentos un polo residencial más dinámico que Santiago. Para comprobarlo basta consultar los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña sobre viviendas visadas en el primer trimestre del año.

En Ames fueron 102 viviendas las que recibieron la certificación que garantiza que el proyecto constructivo cuenta con toda la documentación exigida y cumple con los requisitos formales para poder obtener una licencia municipal. Se trata de un documento indispensable para solicitar un permiso de obra y es el principal indicador adelantado para calcular cuántas casas nuevas estarán disponibles en el mercado en el plazo de uno o dos años.

Esas 102 nuevas viviendas visadas en Ames entre enero y marzo de 2026 suponen multiplicar por 5,7 la cifra de casas visadas en Santiago en el mismo período, que fueron solamente 18.

La comparación entre los dos municipios refleja dos dinámicas muy distintas. Mientras la capital gallega registra una caída del 33% en el número de visados de obra nueva respecto al primer trimestre de 2025 —cuando había certificado 27 proyectos constructivos—, Ames, con un tercio de la población de Santiago —33.000 habitantes frente a aproximadamente 100.000— experimenta un fuerte repunte en comparación con los últimos años, con 38 viviendas visadas en el arranque de 2025, 6 en el de 2024 y 8 entre enero y marzo de 2023.

Edificio en construcción en la rúa Rueiro de Bertamiráns, en el entorno del Parque do Ameneiral. / S. L. C.

El salto experimentado por Ames en este inicio de 2026 se explica en buena medida por el peso de una sola actuación inmobiliaria, ya que una única promoción, prevista en O Milladoiro, concentra 78 viviendas (en la rúa Agriños, junto al área de autocaravanas). En todo caso, la evolución del principal concello del área metropolitana contrasta especialmente con la registrada en Santiago en los últimos siete años. Según los datos del COATAC, desde 2019 ningún primer trimestre del año se alcanzó en la capital gallega las 100 viviendas visadas, cifra que sí superó ahora Ames.

Promociones que se retrasan

Lo cierto es que el descenso de visados en Santiago no es un fenómeno aislado. También el conjunto de la provincia coruñesa suma menos visados aprobados entre enero y marzo de 2026 (en concreto, un 23,4% menos).

Una circunstancia que se explica en buena medida por el encarecimiento de los materiales, el aumento de los costes energéticos y la incertidumbre derivada de la situación internacional, factores que están provocando retrasos en las promociones inmobiliarias y repercutiendo en el precio de la obra nueva, a pesar de la acuciante demanda de vivienda.

Ames vuelve a levantar vivienda

Durante años, Ames fue uno de los municipios que mejor simbolizó el boom inmobiliario experimentado en el cinturón compostelano, con miles de personas que optaron por comprar vivienda en los concellos más próximos a Santiago ante la imposibilidad de hacerlo en la capital gallega.

En la confluencia de la rúa da Madalena y rúa de Xaquín Lorenzo se levantará un edificio de 78 viviendas. / S. L. C.

Entre finales de los años noventa y el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, el crecimiento de O Milladoiro y Bertamiráns transformó el mapa residencial del concello, atrajo nueva población y consolidó al municipio como una de las grandes alternativas habitacionales a Santiago.

Aquel ciclo expansivo dio paso después a un largo parón constructivo por las dificultades de financiación, el enfriamiento del mercado y la absorción del parque de viviendas ya levantado.

Pero los datos más recientes de licencias concedidas por el Concello de Ames confirman el cambio de tendencia: se vuelve a construir vivienda en Ames.

El salto más evidente se produce en 2025, cuando el municipio autorizó la construcción de en torno a 230 viviendas. La cifra contrasta con las alrededor de 30 licencias aprobadas en 2024 y con las más de 80 contabilizadas en 2023.

El repunte de 2025 se explica, sobre todo, por la entrada de varias promociones colectivas. Entre ellas destaca un edificio de 78 viviendas en la rúa Madalena confluencia con Xaquín Lorenzo, en O Milladoiro. A esta actuación se suman otras promociones de 36, 27 y 20 viviendas en la rúa Rueiro, en el entorno del Parque do Ameneiral, en Bertamiráns, además de un edificio de 16 viviendas en la Travesía da Peregrina, también en Bertamiráns.

El ejercicio 2026, aunque todavía incompleto, apunta también a la continuidad de esa reactivación. El documento recoge ya al menos 69 viviendas, entre ellas un edificio de 50 pisos también en la rúa Rueiro y varios cambios de uso de locales a vivienda en O Milladoiro, que suman una decena de nuevas unidades residenciales.

Parcela de la rúa Agriños, en O Milladoiro, en la que se va a construir próximamente. / S. L. C.

Viviendas públicas en O Milladoiro

Desde el Gobierno local que preside Blas García indican que se está aplicando una estrategia integral para aumentar el parque de vivienda disponible en el municipio, tanto con la construcción de nuevas viviendas por parte de promotores privados como con la creación de vivienda pública en colaboración con la Xunta de Galicia.

Precisamente, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas tiene en marcha un concurso público de ideas para diseñar las 140 viviendas públicas que tiene previsto promover en cinco edificios en O Milladoiro, en la zona de Galdrachán, junto al IES y a la iglesia de San José. Hay más de 120 solicitudes presentadas que están siendo analizadas por el jurado, integrado por representantes de la Xunta, COAG y Concello de Ames.