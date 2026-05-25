Cans chegados de toda Galicia compiten e conviven en Zas

Un pastor alemán e un mestizo triunfan no concurso comarcal

Terceira Xornada Canina celebrada en Baio - Zas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

A 𝐈𝐈𝐈 𝐗𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐙𝐚𝐬 reuniu amantes do mundo canino chegados de diferentes puntos de Galicia para compartir unha xornada chea de convivencia, competición e paixón polos cans, e consolídase como unha cita de referencia na Costa da Morte, tanto polo número de asistentes como pola alta participación rexistrada ao longo da xornada.

Golden retriever premiado como mellor macho adulto no encontro de Zas. / Cedida

Ata Zas achegáronse participantes procedentes de Betanzos, Carballo, Cee, Cabana, Ponteceso, Santiago, Abegondo, Pontedeume, Zas, entre outros. Todos os participantes recibiron un agasallo de Alcelcre.

O alcalde, Manuel Muíño, centro, e o concelleiro Lito Velo, entregando os premios. / Cedida

No concurso comarcal da Costa da Morte foi elixido como can máis guapo un pastor alemán e como máis simpático un mestizo.

Pola súa banda, os gañadores dos seis premios da exposición canina para o Campionato Galego Alcelcre foron un Beacuceron (mellor macho de menos dun ano), tres caniches (mellor femia de menos dun ano, de máis dun ano e mellor da exposición), dous Golden retriever (mellor macho de máis dun ano e mellor da exposición), mentres que o propietario dun Beauceron foi designado mellor criador.

Os premios foron entregados polo alcalde de Zas, Manuel Muíño, e o concelleiro de Persoal, Lito Velo. Ao remate da xornada, realizouse o sorteo de dez agasallos entre as persoas participantes.

Unha cita que segue medrando

Desde o Concello agradecen aos asistentes e participantes, e "especialmente a implicación, colaboración e enorme traballo realizado por Alcelcre, Xea Galicia e o Centro Veterinario Cenvet, fundamentais para facer posible unha edición que continúa medrando cada ano".

