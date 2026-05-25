Xornada
Cans chegados de toda Galicia compiten e conviven en Zas
Un pastor alemán e un mestizo triunfan no concurso comarcal
A 𝐈𝐈𝐈 𝐗𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐙𝐚𝐬 reuniu amantes do mundo canino chegados de diferentes puntos de Galicia para compartir unha xornada chea de convivencia, competición e paixón polos cans, e consolídase como unha cita de referencia na Costa da Morte, tanto polo número de asistentes como pola alta participación rexistrada ao longo da xornada.
Ata Zas achegáronse participantes procedentes de Betanzos, Carballo, Cee, Cabana, Ponteceso, Santiago, Abegondo, Pontedeume, Zas, entre outros. Todos os participantes recibiron un agasallo de Alcelcre.
No concurso comarcal da Costa da Morte foi elixido como can máis guapo un pastor alemán e como máis simpático un mestizo.
Pola súa banda, os gañadores dos seis premios da exposición canina para o Campionato Galego Alcelcre foron un Beacuceron (mellor macho de menos dun ano), tres caniches (mellor femia de menos dun ano, de máis dun ano e mellor da exposición), dous Golden retriever (mellor macho de máis dun ano e mellor da exposición), mentres que o propietario dun Beauceron foi designado mellor criador.
Os premios foron entregados polo alcalde de Zas, Manuel Muíño, e o concelleiro de Persoal, Lito Velo. Ao remate da xornada, realizouse o sorteo de dez agasallos entre as persoas participantes.
Unha cita que segue medrando
Desde o Concello agradecen aos asistentes e participantes, e "especialmente a implicación, colaboración e enorme traballo realizado por Alcelcre, Xea Galicia e o Centro Veterinario Cenvet, fundamentais para facer posible unha edición que continúa medrando cada ano".
- Pesar en Negreira por el fallecimiento de Gonzalo Varela, fundador de Tevalcor e hijo del conocido pediatra Juan Varela
- Kawanda se muda al casco histórico: la tienda de 'Animal' abre un nuevo local en Santiago para su regreso a Netflix
- TMC Cancela: la maquinaria agrícola y forestal fabricada en el rural gallego que se exporta a más de 50 países
- Santiago regresa a 1856 el día grande del Banquete de Conxo
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- Banquete de Conxo, mucho más que el ayer: fiestas e historia en Santiago con música, artesanía y libros
- De Pontepedriña en 1955 al futuro Ensanche Norte: así se expandió Santiago durante 70 años gracias a la vivienda pública
- El 'Caribe gallego' a 1 hora de Santiago: el islote paradisiaco para ver atardecer entre mámoas del Neolítico