El crimen de Elisa Abruñedo llega a la televisión con una serie rodada cerca de Santiago

El 1 de septiembre de 2013 Galicia vivió uno de sus episodios más negros de su historia. Aquel día otoñal, Elisa Abruñedo, una mujer de 46 años, salió a pasear, como de costumbre, por las inmediaciones de su domicilio ubicado en la localidad coruñesa de Cabanas. Sin embargo, en aquella ocasión, nunca regresó a casa.

Una investigación pionera en España resolvió el crimen de Elisa Abruñedo

Su cuerpo fue localizado al día siguiente en una zona boscosa. Desnudo y con claros signos de violencia. Tras ello, las autoridades iniciaron una investigación que, al no encontrarse coincidencias del ADN del asesino en las bases de datos policiales, tardó diez años en dar con el culpable, y todo gracias a una técnica nunca antes utilizada en España, la genealogía genética forense, la cual combina el análisis avanzado de ADN con la investigación en bases de datos genealógicas.

Ello permitió llegar hasta Roger Serafín Rodríguez, quien finalmente fue condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 2025 a 28 años de cárcel, así como al pago de 260.000 euros a los dos hijos de Elisa Abruñedo tras probarse que agredió sexualmente y asesinó a la víctima.

Un 'true crime' alejado del sensacionalismo

Ahora, la Televisión de Galicia (TVG) pretende llevar el caso, uno de los más impactantes de los últimos años en la comunidad, a la televisión con O asasino do pelo roxo, una nueva serie de ficción en gallego producida por Zenit TV que contará con seis episodios de unos 50 minutos de duración media.

En ellos, según detalla la TVG, se acercará el crimen de Elisa Abruñedo desde un «enfoque ético, humano e emocional arredor do crime, afastándose do morbo habitual do xénero para poñer o foco nas vítimas, na familia e nas persoas que loitaron durante anos por atopar a verdade combinando thriller, investigación forense e drama humano nun relato coral que aborda cuestións como a culpa colectiva, a memoria, a violencia e a necesidade de xustiza».

Un momento de los rodajes de la serie ‘O asasino do pelo roxo’. / TVG

«O importante non é só o crime, senón todo o que deixa detrás: a ferida dunha familia, dunha comunidade e tamén dos investigadores e os profesionais que dedicaron anos da súa vida á procura da xustiza», ha señalado Inés Pintor, directora de O asasino do pelo roxo.

Una serie sobre un crimen rodada en el Área de Santiago

De momento se desconoce cuando verá la luz el proyecto, pero sí se ha podido conocer que los rodajes, que ya se han iniciado en Galicia, se llevarán a cabo principalmente en el área de Santiago —en zonas como Vedra, Teo, Ames, Brión, Noia, A Estrada y Val do Dubra—, así como en la ría de Ares, las Fragas do Eume y diversos concellos de la comarca de Ferrolterra combinando interiores naturales y espacios exteriores que construirán la atmósfera emocional de una serie que apuesta por una escena cinematográfica con una fuerte identidad gallega.

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Un instante de los rodajes de la serie ‘O asasino do pelo roxo’. / TVG

De ello se encargarán los paisajes, la niebla y la lluvia que estarán presentes a lo largo de todo el proyecto, los cuales se convertirán en un elemento narrativo fundamental de una ficción que contará con un amplio elenco que estará encabezado por Adrián Ríos, Sergio Abelaira, Manu Estévez, Xosé M. Esperante, Isabel Garrido, Alberto Rolán, Susana Sampedro, María Tasende y Nacho Castaño, entre otros.