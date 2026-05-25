Protección Civil de Muxía impulsa novos cursos de emerxencias e prevención

Actualizarán coñecementos sobre incendios, excarceración, desfibriladores, primeiros auxilios e comunicacións

Formación en primeiros auxilios nun dos cursos impartidos en anos pasados. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

Os voluntarios e voluntarias de Protección Civil da Costa da Morte regresan ás aulas para complementar a súa formación en materia de emerxencias e protección cidadá.

A agrupación de Muxía organiza, un ano máis, un novo ciclo formativo, que comezará o sábado 30 de maio, cun Curso Básico de Protección Civil, organizado coa colaboración da Deputación da Coruña.

Reciclaxe e actualización

Ao longo dos vindeiros meses desenvolveranse tamén diferentes cursos de reciclaxe e actualización de coñecementos básicos e xerais sobre os distintos riscos e técnicas de actuación en casos de incendios urbanos e industriais, incendios forestais, excarceración, uso de desfibriladores, primeiros auxilios e comunicacións.

Ademais, levaranse a cabo unhas xornadas de prevención destinadas aos voluntarios de toda a Costa da Morte.

O obxectivo "é seguir ampliando coñecementos, perfeccionar técnicas de intervención e reforzar a coordinación ante situacións de risco. Seguimos apostando pola formación continua para ofrecer un mellor servizo á cidadanía", afirma Ramón Pérez Barrientos, coordinador de Protección Civil de Muxía.

