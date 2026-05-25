Santa Minia de Brión logra la declaración de fiesta de interés turístico de Galicia
Destacan la singularidad religiosa de la romería maiana, con entre 30.000 y 50.000 asistentes
También se suman la Festa da Ameixa de Campelo, en Poio; y la Noite Meiga de Sarria
El Consello da Xunta acordó engrosar el catálogo de fiestas de interés turístico de Galicia con la aprobación de tres nuevas incorporaciones. Se trata de la Romería de Santa Minia, en Brión; la Festa da Ameixa de Campelo, en Poio; y la Noite Meiga de Sarria, que obtienen así la citada distinción.
Mediante esta declaración, la Xunta destaca su componente como iniciativas impulsoras del turismo. Además, reconoce la antigüedad y continuidad en el tiempo de las celebraciones, así como su singularidad, impacto cultural y arraigo en la comunidad. En el caso de la Romería de Santa Minia, en Brión (A Coruña), se celebra cada 27 de septiembre desde el año 1848. Además de las manifestaciones de carácter religioso, la celebración cuenta con actuaciones musicales, gastronomía y, desde hace ya años, una programación complementaria con diversas actividades socioculturales. El número de visitantes oscila entre las 30.000 y 50.000 personas.
Resto de Galicia
La Festa da Ameixa de Campelo se celebra en el municipio de Poio cada año desde 1988, como parte esencial de la identidad cultural y de la idiosincrasia propia de esta villa marinera con una importante tradición marisquera, que se remonta más de 2.500 años, hasta la época castreña. En Sarria, desde el año 1969 se viene celebrando el último sábado de agosto la Noite Meiga, organizada por la asociación Meigas e Trasgos para celebrar el final del verano. Esta cena-romería tiene como epicentro la danza de la Noite Meiga, una danza propia creada por la fundadora de la asociación, Carmela González Ruiz, basada en una leyenda popular.
Con estas nuevas incorporaciones, Galicia amplía su catálogo de fiestas de interés turístico hasta superar las 140 celebraciones, entre las que hay eventos culturales, gastronómicos, musicales, religiosos y otras festividades e iniciativas con una amplia capacidad de atracción de visitantes.
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