LIMPEZA COLABORATIVA

Cabos, chicotes e lixo soterrado: a contaminación que castiga o litoral de Corme

Voluntarios e veciños retiraron máis de 110 quilos de refugallo nas praias da Ermida e Osmo

Participantes na limpeza das praias da Ermida e Osmo, en Corme. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Voluntarios e veciños de Corme (Ponteceso), mobilizados pola Asociación Mar de Fábula co apoio das asociacións Salitre e Insua de Viastela, recolleron máis de 110 quilos de lixo nas praias da Ermida e Osmo.

A presidenta de Mar de Fábula, Virginia Barros, asegura que "deixamos Corme cunha sensación agridoce. Doce pola gran participación de veciños e veciñas de Corme, persoas que queren e respectan o seu territorio. A sensación agre foi comprobar o estado da praia da Ermida e da zona alta de Osmo. Lixo que leva moito tempo contaminando, enterrado, pequeno e que forma parte da vexetación. É lixo esquecido e aceptado".

Voluntarios e veciños na xornada de limpeza colaborativa celebrada en Corme. / Cedida

Para evitar chegar a esta situación, dende o colectivo ambiental propoñen realizar "limpezas a pé, sen maquinaria que continúe a esnaquizar e espallar o lixo". Avogan ademais por unha maior concienciación nas prácticas portuarias "para deixar de engadir cabos e chicotes á lista de contaminantes".

En definitiva, engade Virginia Barros, "precísase un cambio de rumbo a mellor. Corme, a súa xente e o noso mar ben merecen todo o esforzo".

