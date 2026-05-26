El Ayuntamiento de Melide lanza una campaña para mejorar el reciclaje y la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Melide aporta su grano de arena a la adecuada gestión de los residuos, y acaba de poner en marcha una nueva campaña de concienciación e información sobre reciclaje con el objetivo de mejorar la separación de los restos y reducir el depósito de materiales incorrectos en los contenedores. La iniciativa se desarrolla mediante el envío de un folleto informativo a los domicilios de la villa bajo el lema ‘Concello de Melide, limpo. Patrimonio de todos e todas’.

El folleto explica los distintos tipos de contenedores existentes y los residuos que deben depositarse en cada uno de ellos. Además, el Concello avanza que próximamente llegará a las calles de la villa el contenedor marrón, destinado al depósito de materia orgánica. En él podrán tirarse restos de alimentos, posos de café e infusiones, plantas o paños y papel de cocina sin tinturas. La campaña también recuerda los servicios puerta a puerta que se ofrecen en el Ayuntamiento. Entre ellos figura el destinado a la retirada de papel y cartón dirigido a comercios y establecimientos hosteleros. Para participar, las personas interesadas solo tienen que llamar al número 981 50 50 03.

Otros servicios municipales

Hay que recordar que el Ayuntamiento presta un servicio de retirada de enseres voluminosos, facilitando deshacerse de muebles o electrodomésticos de gran tamaño, entre otros, sin coste para el vecindario. Desde el Gobierno local recuerdan la importancia de no abandonar este tipo de residuos en la vía pública sin aviso previo. Otro de los servicios es el destinado al plástico agrícola, que se desarrolla durante las campañas de primavera y otoño.

El folleto también informa sobre el funcionamiento del Punto Limpio, situado en el polígono industrial de Melide, donde pueden depositarse materiales como plásticos, porexpán, papel y cartón, vidrio, maderas o restos metálicos, entre otros. Las instalaciones permanecen abiertas los lunes, miércoles y sábados de 10.00 a 14.00 horas y los martes y viernes de 16.00 a 20.00 horas. La iniciativa municipal recuerda además la existencia de contenedores específicos para el depósito de aceite doméstico usado y ropa, situados en diferentes puntos del municipio.

Compost doméstico

Otro de los apartados se centra en el compostaje doméstico bajo el mensaje ‘Compóstate ben’. El Ayuntamiento destaca los beneficios ambientales, sociales y económicos de reciclar materia orgánica mediante compostaje doméstico. Entre los residuos que pueden depositarse en el compostador figuran frutas y verduras, pescado y carne, pan, legumbres, cereales, frutos secos, posos de café, infusiones, papel y paños de cocina sin tinturas, césped, hierba recién cortada o restos de cosechas.

La campaña concluye con un llamamiento a la ciudadanía para seguir avanzando en el cuidado del medio ambiente mediante pequeños gestos cotidianos bajo el mensaje: ‘Aforra e coida o medio ambiente. Dálle nova vida ao lixo’.