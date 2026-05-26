Cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde para 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comprobó el avance de las obras de conversión en autovía del corredor Brión-Noia, una actuación estratégica para mejorar la conexión entre el área de Santiago y O Barbanza. Se trata de una zona "pola que circulan 13.000 vehículos diarios e cunha poboación de 160.000 personas que se incrementa no verán". Y lo hizo asegurando que ya está terminada el 10% de la intervención en los 5 km por los que se extiende entre Brión y Urdilde (Rois), con fecha prevista de remate el próximo año.

Durante la visita a las obras que se están llevando a cabo en el primer tramo, que une A Maía con la parte alta de la comarca de Sar, el titular del Ejecutivo gallego, que estuvo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, avanzó que la previsión del Gobierno autonómico es que esta nueva vía "poida abrirse e entrar en funcionamento durante o 2027.

Primera fase

En esta primera fase, que supone desdoblar los primeros 4,9 km de esta vía de altas prestaciones y una inversión de 11,2 millones de euros, la maquinaria lleva ya semanas trabajando, centrándose fundamentalmente en labores previas como el desbroce, drenajes o movimientos de tierras. La nueva infraestructura será similar a la autovía Santiago-Brión, disponiendo de dos carriles de 3,5 metros de ancho en cada sentido de la circulación.

Obras en la vía de alta capacidad para convertirla en autovía a la altura de Urdilde / Antonio Hernández

Rueda destacó que, más allá de las cifras técnicas, lo verdaderamente importante de esta obra es el beneficio directo que supone para el día a día de las personas y para la mejora de su calidad de vida. “As infraestruturas son para mellorar a vida das persoas, non para complicala”, indicó el representante d ela Xunta, para asegurar que construir autovías implica “máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez e máis desenvolvemento”.

'Reserva' previa

Además, destacó que en las obras del corredor "foron ben deseñadas no seu momento para o desdobramento", dejando márgenes a los lados de la, en principio, denominada vía rápida, de forma que se pudieran compaginar su conversión en cuatro carriles sin interrumpir el tráfico. Asimismo, Rueda hizo hincapié en los accidentes, algunos mortales, que se han producido en este vial, y terminó con un avance lleno de intenciones: "Vémonos en Noia".

El titular del Gobierno gallego enmarcó este proyecto en la hoja de ruta de la Xunta en materia de vertebración del territorio, a la que este año se destinan un total de 263 millones de euros para infraestructuras viarias. Esta continuidad en las inversiones permitió que Galicia supere ya los 500 kilómetros de red propia de vías de altas prestaciones (VAP), logrando que "oito de cada dez galegos, vivan onde vivan, teñan unha vía de alta capacidade a menos de 10 ou 15 quilómetros do seu lugar de residencia".

Otras actuaciones

En este sentido, Rueda repasó otras actuaciones de relevancia que el Gobierno autonómico tiene actualmente en marcha o en previsión a lo largo de la geografía gallega, como las recién adjudicadas obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte entre Santa Irena (Vimianzo) y la AC-432 (36 millones de euros); el último tramo de la autovía Lugo-Sarria, entre Nadela y A Pobra de San Xiao, adjudicado hace unos días por 37,7 millones o el segundo tramo de la autovía Santiago- A Estrada, en ejecución.