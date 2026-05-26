'Reciclan' los vestuarios del campo de fútbol de Ortoño en local vecinal

El Concello de Ames recibirá un importe de 1.314.490 euros procedentes de la Diputación de A Coruña dentro del Plan Único de Concello-POS Adicional de 2026. Esta cantidad se destinará a la ejecución de siete obras, entre la que destaca el 'reciclaje' de otro campo de fútbol sin uso para ese deporte. Esta vez se trata del de Ortoño, que actualmente se dedica a actividades de patinaje o grandes eventos, y cuyos vestuarios, una vez reformados, se destinarán a local social para los vecinos de esta parroquia, acondicionándose también las gradas.

Así, el importe de 668.073,68 euros estará destinado a sufragar tres obras, que ya fueron aprobadas el pasado mes de febrero dentro del POS complementario, mientras que las cuatro obras restantes suman una inversión de 646.416,35 euros. Se trata de cuatro obras nuevas que tendrán que ser aprobadas próximamente en pleno. Esta cantidad se suma a los 1.148.543,37 euros del POS principal destinado a sufragar seis obras, a los 400.000 euros para la financiación de gasto corriente y a los 182.181,57 euros del POS social. En total, el Concello de Ames percibe de la Diputación, a través del POS+ 2026, la cantidad de 3.045.215,24 euros.

Primer apartado

En concreto, en el primer apartado de tres actuaciones se incluye el refuerzo de infraestructuras del nuevo colegio de O Milladoiro (289.847,95 euros), que consiste en la urbanización del entorno del futuro colegio de Milladoiro, y en que, tras enterrarse el cableado, elevará la aportación municipal final a alrededor de medio millón de euros. Además, está prevista la puesta en marcha de sendas peatonales y actuaciones en las carreteras para mejorar la seguridad viaria en el tramo Costoia-A Moniña y otros (232.289,80 euros), y en el trecho Trasmonte-Sorribas (145.935,93 euros), lo que supone una aportación total de 668.073,68 euros.

Por su parte, el apartado de obras nuevas que irán al próximo pleno abarca la dotación del citado nuevo local social para el vecindario de Ortoño (284.762,76 euros), cuyos miembros hasta ahora empleaban la pequeña unitaria y pasarán a tener espacio suficiente para reuniones y cursos; el aglomerado de la calle Alcalde Lorenzo de Bertamiráns (114.965,54 euros); los aglomerados de tres calles de O Milladoiro: Xaquín Lorenzo, do Francés y do Xeixo (92.697 euros); y el aglomerado del lugar de As Buceleiras, en la parroquia de Bugallido (153.991,05 euros), cuyas expropiaciones retrasaron el proyecto. Todo ello sumará una cantidad total de 646.416,35 euros.

Valoración

Sobre estas actuaciones ahondaba, acompañado por la concejala Susana Señorís, el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, quien explicó aportaba que “hai que destacar o investimento realizado pola Deputación nos Concellos da provincia da Coruña. A través deste plan adicional imos a recibir máis de 1,3 millóns de euros, que se suman aos máis de 1,8 millóns de euros aprobados no pleno extraordinario do pasado mes de febreiro. Estas contías sumadas ao importe do POS social suma un importe que supera os 3 millóns de euros”.

Acto seguido, el alcalde de Ames, Blas García, destacó que “a Deputación da Coruña publica a finais de ano o plan único de obras, para que os Concellos saibamos a contía que nos corresponde para elaborar os orzamentos e planificar as obras. Ao Concello de Ames, a través do plan único, correspóndenos unha contía de 2 millóns de euros, dos cales 1,8 millóns de euros están destinados a obras e gasto corrente e 182.181 euros está destinado ao POS social. A maiores este ano a Deputación achéganos un plan adicional de 1.314.000 euros", precisó

Diputación frente a la Xunta

De igual modo, quiso "poñer en valor a aposta que fai a Deputación polos Concellos da provincia da Coruña, sen discriminación de ningún tipo, todos iguais cos mesmos criterios, co cal como xa dixen os Concellos da provincia da Coruña sabemos a comezos de ano a cantidade económica que imos ter para facer obras e destinar a gasto corrente, se así o desexamos”. A este respecto, criticó la discreccionalidad de la Xunta, "que concede axudas sen criterios, con convocatorias que abren a medianoite, e que van para os primeiros que as solicitan", además de plantear cambios en la normativa de administración local, "pero sen contar cos propios concellos".