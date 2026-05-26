De Extremadura a Cee sobre dos ruedas y por una causa solidaria

De Extremadura a Cee dando pedales por una causa solidaria. Así completó la ceense Susana Gómez el reto Rara. Única. Mi Viaje con Cris, tras recorrer más de 1.100 kilómetros durante once días.

Susana se define como una viajera aventurera, pero esta fue su primera experiencia con un fin solidario. "Este proyecto surgió porque una vecina sufre varias enfermedades raras y, como ella no puede salir, decidí mostrarle el mundo a través de mis ojos", afirma.

Además, añade, "quería dar visibilidad a las personas que sufren estas patologías y que no se sienten escuchadas".

Susana Gómez en un momento de descanso durante la ruta solidaria. / Cedida

No solo su vecina pudo seguir su experiencia, sino también quienes le siguen a través de las redes sociales (Instagram y Facebook: Rara. Única), donde fue expresando sentimientos y fotografiando su recorrido por tierras españolas y portuguesas.

Una ruta totalmente autónoma. "Soy campista y en mi bicicleta llevo todo lo necesario, incluida una cocina, por lo que, salvo tres días, acampé y pasé las noches en el monte", indica.

A lo largo del recorrido, además de dar pedales, en Extremadura impartió una charla en un instituto y, a su llegada a Santiago, en la plaza del Obradoiro mantuvo un encuentro con una mujer afectada por una de esas enfermedades raras.

Recepción en la alameda de Cee a Susana tras completar el reto solidario. / Cedida

Susana quiso aportar así su "granito de arena" para que "estas personas sean escuchadas, porque además del dolor físico que padecen, no se les cree y sus enfermedades son invisibles". Por ello, cree que, entre los muchos retos pendientes, uno de ellos "es la empatía hacia estas personas".

"Son muchas las cosas que habría que mejorar", afirma, "entre ellas el propio sistema sanitario, aportando más herramientas para poder atender a estas personas como se merecen, y también la inversión en la investigación, pues aunque estas enfermedades son tratadas como minoritarias, en España hay tres millones de personas afectadas", recalca Susana.

La aventurera ceense con su bicicleta durante una parada en el camino. / Cedida

Tras completar el reto, la sensación de Susana es que el esfuerzo ha merecido la pena. "Me ha aportado muchísimo esta experiencia". Asegura además haberse sentido "acompañada" en todo el recorrido, "como si en cada subida hubiese alguien empujándome", y da las gracias a quienes le apoyaron "por estar, por sostener, por dar voz a lo que tantas veces se queda en silencio. Lo que hemos hecho juntas... se queda".

Recepción en Cee

Aunque lleva treinta años residiendo en Lanzarote, Susana se siente "una ceense más" y regresa a su tierra siempre que puede. Cuando llegó a la villa de A Xunqueira, en la alameda le esperaban la alcaldesa, Margot Lamela, familiares y representantes de Aspadex, Apem e Paseniño, entre otros.

"Fue una tarde cargada de sentimiento, apoyo y visibilidad, en la que cada aplauso y cada abrazo sirvieron para recordar la importancia de hacer visibles estas realidades", afirmó la regidora, quien agradeció a Susana "por convertir este reto en un mensaje de esperanza, superación y humanidad".

usana Gómez dirigiéndose a los ceenses que la recibieron en la alameda. / Cedida

"Ha sido algo muy bonito el recibimiento de mi gente, que está además superimplicada", subraya Susana Gómez. Ahora toca descansar un poco, pero ya tiene en agenda un nuevo acto solidario.

Será en julio, cuando se sumará a la peregrinación solidaria a Santiago promovida al amparo del proyecto Muévete por los que no pueden, que llevará desde Oporto hasta la plaza de Obradoiro a un grupo de niños con enfermedades raras. "En esta ocasión participaré como portadora de carros, desde Vigo hasta Compostela", concluye.