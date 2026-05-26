Fisterra reedita a obra centenaria 'Historia de Galicia. Compendio' de Ramón Marcote
A presentación terá lugar o sábado, día 30, no Mercado Cultural
O Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía, coa colaboración da Dirección Xeral de Cultura, veñen de publicar unha edición facsimilar do libro Historia de Galicia. Compendio, publicado orixinariamente por Ramón Marcote en 1925 na Habana, en Cuba.
Coa reedición desta importante obra literaria, que coincide co centenario da súa publicación, o Concello de Fisterra quere "render tributo a unha das grandes figuras da cultura galega na emigración, Ramón Marcote Miñarzo, histórico bibliotecario do Centro Galego da Habana, defensor da teoría do Colón Galego que estes días volve estar de rigorosa actualidade, e un dos impulsores da Asociación Iniciadora e Protectora da RAG, que deu lugar posteriormente á fundación da Real Academia Galega en 1906".
O recoñecemento e posta en valor da figura de Ramón Marcote coma un dos grandes intelectuais da cultura galega da primeira metade do século XX, engaden, "era unha débeda histórica que os fisterráns tiñamos con el e co seu inxente legado cultural", afirma o alcalde, Luis Insua.
Coa publicación desta edición conmemorativa, engade o rexedor, "poñémoslle o broche de ouro á súa produción literaria, unha vez recuperada xa en 2023 a súa Obra en prosa pola Biblioteca da Fisterranía nunha edición ao coidado de Modesto Fraga".
O acto de presentación oficial terá lugar o sábado, día 30, ás 12.00 horas no Mercado Cultural de Fisterra. Intervirán o alcalde, Luis Insua; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano; a sobriña neta de Ramón Marcote, Rocío Marcote Canosa; e o escritor Modesto Fraga.
A entrada é libre ata completar aforo. Todas as persoas asistentes recibirán un exemplar da edición conmemorativa do centenario da Historia de Galicia. Compendio.
Desde o Concello de Fisterra agradecen aos familiares de Ramón Marcote, "que acolleron con verdadeiro entusiasmo a nosa proposta e nos brindaron a súa total colaboración no tocante á reedición desta obra tan importante para a nosa historiografía literaria e cultural".
