Moradas no Ulla de Teo: entre los doce mejores 'glampings' de España

Es difícil que los clientes se equivoquen, y los usuarios de Aladinia.com han seleccionado los que a su juicio constituyen los doce mejores establecimientos de 'glamping' en España, dos de llos gallegos, y coruñeses: se trata de Mi Tesoro, en Viveiro, Lugo, y Moradas no Ulla, en Teo. Entre los factores que se valoraron, destacan desde los servicios que ofrecen, a su originalidad, glamour, ubicación y actividades cercanas. El 'camping' de calidad, además, está creciendo enteros, y la reserva de este tipo de alojamientos ha aumentado un 17% en lo que va de año.

Consolidación

Según explican desde Aladinia, el fenómeno del 'glamping' ha dejado de ser una simple moda pasajera para consolidarse como una de las opciones turísticas con mayor crecimiento. Un tipo de turismo que atrae a un perfil de viajero muy interesante: aquel que busca exclusividad, desconexión total y un contacto íntimo con la naturaleza, pero sin la logística incómoda ni los "sacrificios" del camping tradicional o del hotel. Y la palabra 'glamping' lo dice todo: es la fusión perfecta entre glamour y camping. Consiste en disfrutar de la libertad, el aire puro y el entorno salvaje, pero sustituyendo el saco de dormir en el suelo por colchones de alta gama, sábanas de hilos premium, baños privados de diseño, jacuzzis climatizados bajo las estrellas y servicios de hotel de cinco estrellas. Es el arte de vivir la naturaleza sin renunciar a una sola comodidad.

En concreto, Moradas no Ulla incluye tres exclusivas cabañas de sencillo y moderno diseño en conexión con la naturaleza. Su singular arquitectura radica en la sencillez del diseño, un interiorismo de inspiración nórdica, la calidez de la madera de pino ecológico como material principal y la selección de un paisajismo naturalista acorde e integrado. Cuentan con capacidad para 2 adultos y un niño de hasta 12 años, en una superficie interior de 27 m2 y una terraza exterior de 9 m. Cada cabaña está provista de un baño con ducha de chorros de hidromasaje, amenities ecológicos y toallas, un dormitorio con cama de 150 cm, una cocina equipada con todo lo básico, una zona de estar con sofá cama pequeño, aire acondicionado, calefacción, TV, wifi, libros y juegos.

Fuera de temporada

Al hilo, el glamping ha roto las barreras estacionales, ya que este perfil de turista no viaja solo en vacaciones de verano, subrayan los expertos de Aladinicia. Al contar con calefacción, chimeneas, jacuzzis climatizados y un diseño confortable para el invierno, el cliente glampista consume este producto durante todo el año, especialmente en puentes y escapadas de fin de semana, convirtiéndolo en el motor de desestacionalización turística más potente de la última década.. El resto de establecimientos seleccionados son Glamping The Teepee, Mombeltrán, Ávila (Castilla y León); Casa Vagón Vía Verde de la Sierra, Olvera, Cádiz (Andalucía); Zielo de Levante, Tírig, Castellón (Comunidad Valenciana); Casa Túnel Nido de Águilas, Alcalá del Júcar, Albacete (Castilla-La Mancha); Camping Prades, Prades, Tarragona (Cataluña); Monte Holiday Ecoturismo, Gargantilla del Lozoya (Comunidad de Madrid); El Refugio del Indio, Archidona, Málaga (Andalucía); Alojamientos Casa Ruiz, Caravaca de la Cruz (Región de Murcia); El Toril Glamping Experience, Velada, Toledo (Castilla-La Mancha); y Basoa Suites, Larraintzar (Navarra).