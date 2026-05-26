Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme

Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa asturiana de Salinas en la tarde del lunes mientras se bañaba con unos amigos, tenía raíces familiares en Galicia, en concreto en la pequeña localidad de Corme (Ponteceso), donde poco a poco fue trascendiendo la tragedia a lo largo de este martes.

La víctima desapareció entre las olas del Cantábrico tras ser arrastrado por la corriente a la altura de Los Gauzones, unos edificios altos que dan nombre a esa parte de la playa, escenario habitual para surfistas por su fuerte oleaje. La desgracia se produjo a última hora de la tarde del lunes, cuando se metió en el mar junto a unos amigos aprovechando la ola de calor de estos días.

Los servicios de emergencia hicieron un importante despliegue de medios para tratar de localizarlo, pero resultaron en vano. El dispositivo de rastreo por aire y mar se pospuso al caer el sol y se retomó por la mañana.

La casa familiar en la Rúa Nova

A pie de playa se encontraba este martes su familia, pendiente de cualquier novedad. Aunque son vecinos de Avilés, en concreto del barrio de La Magdalena, sus raíces familiares por parte de madre están en Corme, donde conservan una vivienda y donde acuden varias veces al año, según cuentan algunos de sus familiares.

Uno de ellos es Jesús Méndez Torrado, Suso de Basilio, director de la Banda de Música Eduardo Pondal de Ponteceso. Según recuerda, fueron ya los bisabuelos del joven, Rosa y Vicente, los que se marcharon a Avilés muchas décadas atrás, para trabajar en el sector del mar, en concreto en los remolcadores del puerto. Las siguientes generaciones ya nacieron allí: los abuelos de Iyán, Tito y Puri, y su madre Eva, así como el hermano pequeño de la víctima.

Pese a hacer vida en Asturias, nunca dejaron de visitar Corme. Los abuelos con cierta frecuencia, una vez cada dos meses a más tardar, mientras que Eva y sus hijos lo hacían en verano y en otros periodos de vacaciones escolares. La casa familiar está en la céntrica Rúa Nova de Corme.

Medios aéreos en plena búsqueda / Miki López

Un estudiante muy responsable

De este modo, la tragedia que sacude Asturias en este arranque de semana también golpea a la Costa da Morte gallega, donde siguen con expectación la evolución de la búsqueda.

Un primo de Iyán Fariña, Yeray Jiménez, relataba a La Nueva España, del mismo grupo editorial que El Correo Gallego, lo inexplicable del suceso. "Siempre había tenido mucho cuidado; de hecho ayer me dijo que nunca se metía muy dentro del agua".

Jiménez destaca que su primo es un estudiante responsable que se encontraba preparando unas oposiciones y que tenía metas muy claras para su vida. “Estamos muy dolidos. Era un guaje que quería formar su vida, tenía planes de futuro y era muy estudioso”, concluye, mientras sigue con sus familiares labores de búsqueda del joven.

Las labores de búsqueda de Iyán Fariña no se han detenido desde que a las 19.45 horas del lunes se diese aviso de la desaparición. Desde las 8.00 horas, helicópteros y embarcaciones de Salvamento Marítimo, los Bomberos de Asturias y la Guardia Civil peinan la ensenada buscando al bañista. Precisamente, Fariña se encontraba con otros dos amigos en el agua cuando sucedió la desgracia. Ellos tuvieron más suerte y pudieron ser rescatados por un socorrista fuera de servicio y varios surfistas.