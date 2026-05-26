Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria registran este martes una vivienda en el municipio de Teo en el marco de una operación que permanece bajo secreto de sumario y sobre la que, por el momento, no han trascendido más detalles.

El operativo se desarrolla en una casa situada en el lugar de Cantoña, en la parroquia de Luou. Los agentes se personaron en la zona en torno a las 09.00 horas, a bordo de varios vehículos y de una furgoneta, y accedieron a la propiedad tras abrir la verja de entrada.

La vivienda, de dos plantas, está rodeada por un cierre perimetral y una verja metálica. Según pudo saber este periódico, los agentes, algunos de los cuales ocultan sus caras con pasamontañas, emplearon mazos para derribar paredes en el interior del inmueble, donde permanecen desde entonces.

La casa está alquilada desde hace varios años a un hombre joven, de acuerdo con los testimonios recabados por este diario.

Bajo secreto de sumario

Desde la Agencia Tributaria confirman que hay una operación en curso, aunque no facilitan más información al encontrarse las actuaciones bajo secreto de sumario.

El Servicio de Vigilancia Aduanera es un cuerpo policial de la Agencia Tributaria que interviene en investigaciones relacionadas con el contrabando, el fraude fiscal y aduanero, y el narcotráfico.