Las cinco playas con el agua más cálida a una hora de Santiago para darse un chapuzón este verano

Con la subida del mercurio, alejarse del asfalto santiagués y poner los pies sobre la arena se vuelve un plan casi irresistible. Sin embargo, aún queda un mes para que se inaugure oficialmente la temporada estival y los termómetros asciendan lo suficiente como para que el agua helada del Atlántico no cause recelo.

La buena noticia para los bañistas más sensibles es que, cerca de Santiago, es posible localizar playas en las que el agua es más cálida y rebasa -a veces, ampliamente- los 20 grados. Así lo indican los cálculos de los puntos SIMAR de Portus -la web de Puertos del Estado-, ubicados frente a los arenales gallegos, con los que se pueden determinar algunos de los más próximos a Compostela cuyo mar estuvo a mayor temperatura el verano pasado.

1. Playa de A Lanzada (O Grove - Sanxenxo)

La primera de las playas más agradables para el baño en el entorno de Compostela es la de A Lanzada. Está situada a unos 50 minutos de la capital de Galicia y, al ubicarse en la provincia de Pontevedra, también cuenta con la ventaja de tener unas temperaturas más elevadas que en los arenales de la zona norte.

La Playa de A Lanzada, en O Grove. / Salnés Mancomunidade

El 24 de junio de 2025, sus aguas alcanzaron los 21,22º, permitiendo acercarse a la orilla sin tanto temor al choque térmico. La playa cuenta, además, con bandera azul y con servicios como duchas y hamacas, así como con una increíble extensión -2.500 metros- en la que pasear o encontrar un hueco para plantar la sombrilla.

Después del baño, es habitual ver a los visitantes caminando por las pasarelas de madera que serpentean entre el complejo dunar que ampara la playa. En invierno, los amantes del surf sustituyen a las familias para adueñarse de sus olas y ponerse a prueba entre los rizos de espuma que provoca el viento.

Distancia desde Santiago : 56 minutos.

: 56 minutos. Temperatura máxima del agua: 21,22º.

2. Playa de A Madgalena de Cabanas (Pontedeume)

La principal playa de Cabanas es otro de los arenales a los que se puede hacer una escapada desde Santiago. Y es que el 2 de julio del año pasado, el mar que bate en su orilla tuvo una temperatura de 21,14º, muy similar a la pontevedresa que lidera el ranking.

La Playa de A Magdalena, en Cabanas. / Turismo de Galicia

Su mar es tranquilo y lame un área de arena blanca de más de 1.000 metros de longitud. Es perfecta para hacer pícnics en el pinar que rodea el enclave, lo que la convierte en un destino habitual para las familias, y dispone de un parking con alrededor de un centenar de plazas para dejar el coche y desconectar bajo el sol.

Distancia desde Santiago : 54 minutos.

: 54 minutos. Temperatura máxima del agua: 21,14º.

3. Playa de Ladeira (Ribeira)

Rozando los 21º se encuentra la Playa de Ladeira. Un arenal resguardado del viento enclavado en un entorno de gran riqueza paisajística: el Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

La Playa de A Ladeira, en Ribeira. / Turismo de Ribeira

Las propias dunas pueden verse desde la playa, cuyo mar alcanzó los 20,96º el 23 de junio de 2025. De mantenerse la tendencia este verano, la de Ladeira sería una buena candidata para quienes buscan mares cálidos en Galicia ubicados en un entorno idílico como este, en el que destacan dos lagunas -una de agua dulce y otra salada-, un observatorio de aves, un mirador como el de Pedra da Ra y un pueblo marinero a un paso -Ribeira- en el que culminar la tarde con una buena comida.

Distancia desde Santiago : 54 minutos.

: 54 minutos. Temperatura máxima del agua: 20,96º.

4. Playa de Broña (Outes)

La de Broña es una de las playas más cercanas a Santiago y también una de las que registró en 2025 una de las temperaturas más elevadas en sus aguas. En junio del verano pasado llegó a los 20,73º, estrenando la temporada más calurosa del año con un chapuzón más cálido de lo que suele ser costumbre en Galicia.

La Playa de Broña, en Outes. / Concello de Outes

En esta zona, el mar tiene poca profundidad y un oleaje calmado que hace que no haya que estar tan alerta cuando los más pequeños se zambullen. También hay una zona de juegos infantiles y una pasarela sobre el río para pasear cuando el sol empieza a descender y se avecina el momento de volver a enrollar la toalla.

Además, si uno continúa caminando en dirección a O Requeixo, puede encontrar una pequeña sorpresa: una hermosa cala conocida como Vitareira, a la que se puede llegar por el paseo marítimo o cruzando unas rocas desde el arenal de Broña.

Distancia desde Santiago : 36 minutos.

: 36 minutos. Temperatura máxima del agua: 20,73º.

5. Playa de Silgar (Sanxenxo)

Con un registro de 20,61º en junio de 2025, el arenal pontevedrés se sitúa como otra buena opción para pasar un día de playa. Se encuentra a 50 minutos de Compostela y está considerada como una de las playas más calurosas de la zona, gracias a su ubicación respecto al sol y a su geografía, que la protege de la climatología.

La Playa de Silgar, en Sanxenxo. / Turismo de Sanxenxo

Es la playa central del municipio y está rodeada de establecimientos de hostelería y de restauración. Además, desde la arena uno puede entretenerse fácilmenete viendo el ir y venir de los veleros que parten de su Puerto Náutico.

Otro elemento en el que conviene fijarse es en la escultura de la Madama, diseñada por Alfonso Vilar. La figura, enclavada para siempre en la roca conocida como el Corveiro, es una de las estampas más emblemáticas de esta playa.