Besteiro se suma al rechazo a la planta de residuos inertes a unos metros de las casas en Cacheiras

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdG-PSOE, manifestó el rechazo de su formación a una planta de tratamiento de residuos inertes y de construcción en Cacheiras, Teo, destacando la presencia de viviendas a cuarenta metros, y achacando a la Xunta "falta de transparencia" al respecto. Según el líder socialista, dicha cercanía de inmuebles residenciales repercute en que "non é posible" poner en marcha esta actuación, optando por reclamar "información técnica" sobre los permisos otorgados en un proyecto que superó el trámite del estudio de impacto ambiental.

De esta forma, desde el PSdG muestran su conformidad con las críticas vecinales a la iniciativa, lugareños que han puesto ya en marcha una plataforma, e insistió en que no se pueden emplazar plantas de residuos "espalladas" por Galicia sin, a su juicio, ningún tipo de planificación, información o cualquier tipo de orden porque "vai en contra da situación real desa Galicia que queremos preservar e queremos protexer".

Iniciativa de Midón

Hay que recordar que la gestora de inertes prevista por Midón entre Feros y A Torre es legal, al ubicarse en suelo rústico, pero los lugareños temen que se multipliquen los ruidos, el tránsito de camiones y el polvo en suspensión a consecuencia de su procesado. Por ello, y a través de iniciativas parlamentarias, el PSdeG va a mostrar su rechazo a la planta de residuos inertes de la construcción, y reclamarán que se sitúe en un lugar donde no genere "problemas nin caos para a veciñanza que residía allí antes de que se pretendiese abrir una planta de estas características

El líder del PSdeG termina criticando que la autorización por parte de la Xunta es un ejemplo de las políticas que se están haciendo en relación con la implantación "de plantas de residuos e plantas de biogás" en las que el Gobierno gallego no tiene en cuenta la percepción de los vecinos dado que actúa "de costas" a los ciudadanos. Terminó insistiendo en reclamar "claridade", además de una planificación para una infraestructura que asegura rechazar allí.