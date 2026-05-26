PARLAMENTO

Rexeitan a petición do BNG para mellorar os controis de biotoxinas na ría de Corcubión

O PP incidiu na "falta de rigor" da proposta e o deputado Óscar Insua defendeu que é unha petición do sector

O deputado Óscar Insua no debate na comisión parlamentaria. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

O Parlamento rexeitou, cos votos en contra do PP, a iniciativa do BNG que demandaba unha mellora dos controis de biotoxinas mariñas na ría de Corcubión.

O deputado nacionalista Óscar Insua sinalou que a proposta, froito do diálogo cos mergulladores das confrarías de Corcubión, Fisterra e Lira, "pretendía aumentar as subzonas de control nos bancos de moluscos bentónicos infaunais".

Na actualidade, a ría de Corcubión divídese en dúas subzonas (Zona I e Zona II) e realízanse só dous controis analíticos semanais, "o que provoca que cando se detecta un positivo, se paralice toda a extracción de solénidos (navalla e longueirón) durante sete días sen análises intermedias", subliña Insua.

Cincuenta mergulladores

Insúa lembra que o sector está formado por 50 mergulladores repartidos en 16 embarcacións, que no ano 2025 facturaron 3,3 millóns de euros (153.000 kg de navalla e 163.000 kg de longueirón). "O que nos din os profesionais é que sería ideal crear algunha subzona máis, como no Pindo ou en Carnota, e que cando dá positivo, se fagan análises diarias ata que o resultado sexa negativo, tal e como xa ocorre noutras rías galegas", sinala.

O nacionalista subliñou que "os propios investigadores do Intecmar, durante unha visita recente, cualificaron a proposta como seria e a estudar".

Pola contra, criticou que o PP "rexeite sistematicamente todas as iniciativas do BNG para axudar ao sector do marisqueo na Costa da Morte", e refutou as críticas da deputada popular sobre a "falta de rigor" da proposta, defendendo que é "o sector quen a demanda" e que actualizar a orde de 1995 é "unha necesidade, porque non é algo que propoñamos nós, senón que a realidade xa demostra que hai que facelo".

