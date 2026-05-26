Diez días para que arranque la Semana Verde Abanca en Silleda con cinco salones y un récord de 112.000 visitantes a batir

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ultima su 48ª edición, la cual abrirá sus puertas en un mes para volver a convertirse en el gran certamen multisectorial de muestras y ocio del noroeste peninsular. Del 4 al 7 de junio será cuando esta feria vuelva a sorprender al público que acuda al silledense recinto Feira Internacional de Galicia Abanca con la incorporación de novedades tanto en su área expositiva como en su programa de actividades, además de mantener propuestas que sigue demandando el visitante año tras año.

Para que todo esté a punto dentro de diez días, el equipo de la Fundación Semana Verde de Galicia intesifica su trabajo. Así, se prepara una exposiciòn que albergará sus certámenes paralelos, que se corresponden con el 29º Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca); el 15º Salón Turístico de Galicia (Turexpo Galicia); la 12ª Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur), la 12ª Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Fecap Abanca) y la 2ª Feria de Belleza y Estética (Intermax Beauty Show), además de numerosos sectores que van desde la ganadería, la pequeña maquinaria o la jardinería hasta la decoración, los automóviles o las soluciones energéticas, entre muchos otros.

Amplitud y diversidad

También se está acaban de definir su programa de actividades, que volverá a caracterizarse por su amplitud y diversidad. Incluirán de nuevo actividades orientadas a profesionales y a público general, con propuestas que cuentan siempre con gran éxito y otras que se incluirán por primera vez. Exposición y actividades volverán a conformar una propuesta única que cuenta con el respaldo tanto de expositores, por su capacidad para generar negocio, como de visitantes, por su atractivo para todo tipo de públicos.

Así, en este ferial también habrá tiempo para disfrutar de los animales, con pruebas ecuestres y caninas. Allí está previsto que se celebre el XIII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C. En él se escogerán el Mejor Puro Egipcia hembra y macho, Mejor Puro Spanish hembra y macho, Mejor Potra, Potro, Yegua y Semental nacido en Galicia y ejemplar nacido en Galicia con la más alta puntuación. Asimismo, se reconocerá la Mejor cabeza, Mejores movimientos y Mejor presentador, amateur y profesional. El équido con mayor puntuación será merecedor del Best in Show, mientras que el mejor entre los ganadores de las distintas categorías será el Campeón Absoluto.

Curro en el recinto

Al hilo, la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga), volverá a realizar una rapa das bestas. Para ello, se habilitará un curro en el que varios grupos de aloitadores de distintos puntos de Galicia donde se celebran rapas inmovilizarán una por una a varias yeguas del monte siguiendo técnicas seguras tanto para ellos como para los animales para luego cortarles las crines y las colas. De mano de esta asociación se sumará también el Concurso Morfológico Oficial Cabalo Pura Raza Galega.

El adiestramiento canino también se divulgará con pruebas de agility, de mano de la Federación Galega de Caza de Pontevedra y ThunderDogs, con actividades para grupos escolares los dos primeros días de la feria, exhibiciones para público general durante el fin de semana y también pruebas oficiales de la Liga Autonómica y la Copa Abanca Semana Verde de Galicia el sábado y domingo. Además, la Federación Gallega de Caza de Pontevedra, en este caso con Solognac, organizará el domingo una gran muestra de perros de caza que contará con más de 300 ejemplares de las mejores variedades de Europa y Estados Unidos. Además, se realizará un desfile de las diversas razas participantes.

Buenas cifras

El año pasado pudieron disfrutar de esta cita en el recinto Feria Internacional de Galicia Abanca 112.200 visitantes, un 32% más que en la edición anterior y su mejor cifra desde que se declarase la pandemia.