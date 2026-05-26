La UCA de Carballo atiende a más de 500 personas y alerta de la incidencia creciente del consumo de cocaína

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró el refuerzo de la atención sanitaria en la comarca de Bergantiños que realiza la Xunta con la integración de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Carballo en la sanidad pública y con el impulso de un Centro Integral de Salud con 12 millones de euros de inversión.

Así lo apuntó durante la visita a la UCA de Carballo, en la que estuvo acompañado por el alcalde, Daniel Pérez; la secretaria general de la Consellería, Natalia Lobato; el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; y por la subdirectora general de Atención a la Salud Mental del Servizo Galego de Saúde, Almudena Díaz.

El conselleiro de Sanidade en la Unidad de Conductas Adictivas de Carballo. / X. G.

Gómez Caamaño recordó que desde el 1 de enero las unidades municipales de atención a las drogodependencias de Galicia pasaron a formar parte de la estructura del Servizo Galego de Saúde. Para hacerlo posible, el Gobierno gallego destina más de 4,8 millones de euros a la financiación de las 13 entidades, que atienden a más de 7.000 pacientes al año.

El conselleiro de Sanidade valoró la integración de estas unidades en el Sergas como "un paso importante para reforzar la coordinación, la estabilidad y la capacidad asistencial de estas unidades, en beneficio de los pacientes".

En particular, en el caso de la unidad de Carballo, el dispositivo asistencial da cobertura a cerca de 100.000 habitantes de las comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira y Fisterra.

Gómez Caamaño mencionó que solo en 2025 fueron atendidas 558 personas y llamó la atención sobre las adicciones más frecuentes, aquellas relacionadas con el consumo de heroína, alcohol y, "de forma especialmente preocupante por su incidencia creciente, la cocaína".

Trastornos mentales asociados

El conselleiro de Sanidade señaló también el alto nivel de complejidad clínica de los pacientes, dado que un 75 % presentan trastornos mentales asociados a las adicciones por lo que requieren un seguimiento especializado y coordinado de forma permanente con otros dispositivos sanitarios.

"Todo esto evidencia el enorme valor sanitario y humano del trabajo que realizan diariamente las profesionales de esta Unidad de conductas adictivas, a las que quiero agradecer expresamente su trabajo", reconoció Gómez Caamaño.

La unidad desarrolla también intervenciones sociales con colectivos especialmente vulnerables y programas específicos para adicciones comportamentales sin sustancia.

En este sentido, el conselleiro de Sanidade hizo referencia al esfuerzo de la Xunta en la prevención de distintos tipos de adicciones a través de la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de conductas adictivas.

Nuevo Centro Integral de Salud

Por otro lado, Gómez Caamaño recordó que la pasada semana el Consello de la Xunta aceptó el terreno cedido por el Ayuntamiento para que el Servizo Galego de Saúde construya el futuro Centro Integral de Salud de Bergantiños, que permitirá ampliar espacios en más de 1.800 metros cuadrados con respecto al actual y así incorporar nuevos servicios.

Entre otras mejoras, el conselleiro de Sanidade subrayó la creación de una unidad de diálisis con 25 puestos, evitando que muchos pacientes de Carballo y de otros municipios de la comarca tengan que desplazarse regularmente a A Coruña para recibir tratamiento.

La Xunta tiene previsto invertir alrededor de 12 millones de euros para ejecutar un centro de salud de vanguardia, más amplio, moderno, accesible y con más servicios.