PROXECTO
Carballo transforma o corazón urbano nun espazo máis accesible, verde e humano
Licita por 1,88 M€ a reurbanización da Praza do Concello e dúas rúas
O Concello de Carballo dá un paso definitivo cara á modernización do seu centro urbano coa saída a licitación do proxecto de reurbanización integral da Praza do Concello, a rúa Cervantes e parte da rúa Gran Vía. As empresas interesadas en executar esta ambiciosa obra terán de prazo ata o vindeiro 22 de xuño para presentar as súas ofertas.
Cun orzamento que rolda os 1,88 millóns de euros e un prazo de execución estimado en 9 meses, a actuación forma parte do proxecto Carballo a man e está financiada con fondos europeos FEDER dentro do programa 2021-2027. O obxectivo principal é transformar a zona nun punto de encontro máis funcional, seguro, atractivo e, sobre todo, pensado para as persoas.
Solución aos problemas actuais
A intervención dará resposta ás deficiencias detectadas no espazo actual, como o deterioro do pavimento (con baldosas rotas e escorregadizas), a mala drenaxe que provoca acumulacións de auga e a existencia de numerosas barreiras arquitectónicas en forma de escaleiras e beirarrúas estreitas.
O proxecto prevé tamén a demolición da antiga cafetería, sen uso dende o ano 2019, xa que presenta problemas de accesibilidade insalvables segundo a lexislación vixente. "Ao resultar imposible adaptar o edificio a un uso público ou comercial normativo, determinouse a súa demolición para reconvertelo nun espazo útil, seguro e accesible para a cidadanía, facilitando ademais a loxística do mercado ambulante e os eventos na praza", subliñan dende o goberno local.
O proxecto estenderase por toda a praza (agás a zona infantil), a rúa Cervantes e un treito da Gran Vía, creando unha plataforma única sen bordos nin desniveis. Toda a zona funcionará a unha mesma cota, para garantir a accesibilidade universal e dar prioridade ao tránsito peonil fronte ao rodado.
Para dar continuidade estética ao centro urbano, empregarase un pavimento de granito tipo Silvestre Mar/Moreno, similar ao xa existente na rúa Colón. Este firme será altamente resistente e antiescorregadizo, e estará preparado ademais para soportar o tráfico pesado nas xornadas de feira.
Máis sostible e adaptado ao cambio climático
A sustentabilidade é un dos piares desta reforma. O proxecto introduce medidas clave para a adaptación climática: máis vexetación, con 42 novas árbores e o aumento de alcorques para xerar zonas de sombra; urbanismo sostible e eficiencia enerxética con tecnoloxía máis eficiente e menor contaminación lumínica.
O redeseño inclúe tamén a ampliación de espazos peonís entre a casa do concello, o mercado e a rúa Cervantes, eliminando obstáculos e incorporando novo mobiliario urbano, que sumará 18 bancos grandes e 11 pequenos, reorganizados estratexicamente para non interferir coa actividade comercial e cultural.
