La casa de muñecas que un médico compostelano construyó para su hija recala en el Melga

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), con sede en Ponteceso, amplía su colección con una casa de muñecas gigante, de 2,20 x 1,10 metros y un peso aproximado de 80 kilos, de estilo decimonónico, propio de una familia burguesa y en muy buen estado.

Se trata, según Ricardo Pérez y Verdes, director del Melga, de un "objeto de deseo" que fue elaborado, aproximadamente a principios del siglo pasado, "por el médico compostelano J. Picallo, que tenía cinco hijas y a cada una de ellas le construyó una casita, como la adquirida por nosotros". Dicha casa la construyó para la más pequeña de la familia, llamada Ana.

Pintada a mano

Está realizada con mucha minuciosidad, de una manera artesanal y pintada a mano, en color negro y dorado, con cuatro retratos al óleo en el frente y tres flores en cada lateral, de vistosos colores. Se compone de tres piezas fusionadas y desmontables: en la parte superior se encuentra la propia vivienda, en la intermedia el escritorio y en la parte inferior las dependencias auxiliares.

La casa consta de nueve salas o habitáculos, distribuidas en tres plantas. Cada estancia cuenta con sus respectivos enseres (camas, mesas, sillas, piano, relojes de pie, etc….) y todas ellas están iluminadas con luces a través de lámparas y apliques. La parte intermedia se convierte en un escritorio y en la parte inferior se encuentran las caballerizas, el aparcamiento de coches, la bodega y el trastero.

Retrato de la niña

Como curiosidad, en el frontespicio aparece un retrato de la niña, pintado por P. Díaz, según reza un medallón pequeño del autor en el interior.

El presidente de la Fundación Ricardo Pérez y Verdes y director del Melga asegura que recordará "por mucho tiempo" la localización de esta pieza en una casa de antigüedades. Es, añade, "una pieza auténtica de museo, sin duda, uno de esos caprichos que muchos coleccionistas de juguetes desean poseer, una ocasión única de esas que solo aparecen, muy de vez en cuando, en la vida de un buscador de tesoros".

Inmenso dolor

La casa de muñecas fue localizada por Pérez y Verdes en el anticuario La Guarida Vintage, cuyos propietarios la habían comprado hace unos años a la propietaria de la misma: Ana, quien, según explica el director del Melga, les había comentado a los adquirentes: "Os la lleváis de mi casa, con un inmenso dolor de corazón por desprenderme de ella, pero sí os pido que, cuando no esté entre vosotros esta original reliquia, se la lleve una persona que la aprecie tanto como yo la he querido o, si no, que sea adquirida por un museo".

Con este hallazgo, añade Pérez y Verdes, "nuestra Fundación, como siempre, lo que pretende es que el Museo Etnolúdico de Galicia se nutra y adquiera piezas curiosas e inéditas de gran valor".

Asegura que la adquisición de esta pieza ha supuesto "un gran esfuerzo económico para la Fundación y el Melga, ya que nuestros recursos son inmensamente escasos, pero por la pieza en concreto, al igual que las conseguidas en estos últimos años, valía la pena arriesgarse y empeñarse”.

Un tesoro único

De momento, no podrá ser expuesta en el museo, "debido a que no disponemos de un lugar adecuado y destacado para su exhibición, porque la pieza así se lo merece. Esperamos que, en poco tiempo, Ponteceso cuente en el Melga con un tesoro único en Galicia y en el mundo", concluye Ricardo Pérez y Verdes.